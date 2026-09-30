Chính sách mới về thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2026

Đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia được dùng VNeID; Cá nhân được yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin qua nền tảng số; Bãi bỏ toàn bộ 18 Thông tư của Tổng thanh tra Chính phủ; Cán bộ ngành Thanh tra không được uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc... là 4 chính sách mới có liên quan thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2026 mà người dân, doanh nghiệp cần quan tâm - lưu ý.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 336/2026/NĐ-CP của Chính phủ là cho phép được sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập, truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cụ thể theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 336/2026/NĐ-CP, đối với người sử dụng là người khai, việc đăng ký tài khoản được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Đăng ký tài khoản và chữ ký số trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

- Sử dụng tài khoản định danh điện tử được cấp qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID để đăng ký, truy cập hệ thống.

- Các chỉ tiêu đăng ký thông tin được thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 336/2026/NĐ-CP.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10.

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 16/2026/TT-TANDTC, cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin (sau đây gọi là người yêu cầu) có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin bằng một trong các hình thức sau đây:

Tại trụ sở Tòa án;

Qua dịch vụ bưu chính;

Qua mạng Internet, bao gồm qua thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc nền tảng số khác do Tòa án công bố.

Đáng chú ý, theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 16/2026/TT-TANDTC, người yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở Tòa án được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp hoặc tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu. Quyền này không áp dụng nếu pháp luật có liên quan có quy định khác.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Theo Điều 1 Thông tư 03/2026/TT-TTCP, bãi bỏ toàn bộ 18 Thông tư quy định về nhiều nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ như: Phòng, chống tham nhũng; Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thanh tra; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân; Tổ chức đoàn thanh tra; Quản lý văn bản và các lĩnh vực liên quan.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra không được uống rượu, bia và các đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hoặc trong những trường hợp pháp luật cấm được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 06/2026/TT-TTCP , cụ thể:

* Trong thực hiện văn hóa công sở, cán bộ, công chức, viên chức không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia và các đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hoặc trong trường hợp pháp luật cấm;

b) Hút thuốc lá không đúng nơi quy định;

c) Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các chất cấm; tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hoạt động bị cấm khác tại công sở;

d) Sử dụng tài sản công, phương tiện, trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị vào mục đích cá nhân trái quy định của pháp luật;

đ) Lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc vì vụ lợi.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10.