Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 149/2026 quy định nhiều chính sách mới về phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”, có hiệu lực từ ngày 23-11-2026. Đáng chú ý, chính sách bổ sung biểu phí cho 3 đuôi tên miền mới và kéo dài thời gian miễn phí đăng ký, duy trì tên miền id.vn, biz.vn từ 2 năm lên 3 năm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, 3 đuôi tên miền mới gồm ad.vn dành cho lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, tiếp thị và nội dung số; on.vn phù hợp với hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và dịch vụ số; ap.vn hướng đến cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng công nghệ và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc bổ sung biểu phí góp phần đa dạng hóa hệ thống tên miền quốc gia, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân xây dựng sự hiện diện trên môi trường số.

Bảng phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia .vn

Một điểm đáng chú ý khác là kéo dài thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền id.vn, biz.vn từ 2 năm lên 3 năm. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 23 tuổi được hưởng ưu đãi đối với tên miền id.vn. Với tên miền biz.vn, đối tượng thụ hưởng được mở rộng sang doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, chưa có tên miền quốc gia “.vn”. Chính sách ưu đãi áp dụng từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2030, với 1 tên miền đăng ký mới cho mỗi đối tượng đủ điều kiện.

Việc giảm lệ phí đăng ký, phí duy trì tên miền góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tiếp cận môi trường số, xây dựng kênh thông tin trực tuyến và mở rộng thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

MÃ PHƯƠNG