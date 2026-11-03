Chính sách mới về lao động, cựu chiến binh và tài chính công đoàn có hiệu lực tháng 11/2026
Trong tháng 11/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài, chế độ đối với cựu chiến binh, chế độ báo cáo ngành Nội vụ và tài chính công đoàn cơ sở chính thức có hiệu lực. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/chinh-sach-moi-ve-lao-dong-cuu-chien-binh-va-tai-chinh-cong-doan-co-hieu-luc-thang-112026-1147430