Chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2026

Thay đổi tiêu chí xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Thành phố được áp dụng phí giảm ùn tắc và hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm; Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an có thể là luật sư công... là 3 trong 7 chính sách mới về đời sống dân sinh mà người dân cần quan tâm - lưu ý.

Theo Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, số 06/2022/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2026, số 06/2026/QH16, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Trước đây, theo Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, số 06/2022/QH15, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Luật Phát triển đô thị 2026 cho phép Thành phố áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và thúc đẩy giao thông xanh.

Cụ thể, theo điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Phát triển đô thị 2026, Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền quy định chính sách, biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm Thành phố để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải; đồng thời được áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông.

Thành phố cũng được ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; hạn chế sử dụng phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công được nêu tại Nghị quyết số 24/2026/QH16. Cụ thể, tại Điều 5 Nghị quyết 24/2026/QH16 quy định cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước muốn trở thành “luật sư công” phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính;

Có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo Điều 4 Nghị định 335 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội chính thức tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Trong đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Mức trợ cấp xã hội hằng tháng: Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng nhân với hệ số tương ứng từ 1,0 đến 3,0 tùy từng đối tượng cụ thể.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10.

Nội dung nêu tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 328 2026 của Chính phủ quy định việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

Hình thức liên hệ trực tiếp;

Qua đường dây nóng;

Qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành;

Qua ứng dụng VNeID;

Gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ 05/10/2026, VNeID chính thức trở thành một trong các kênh để cá nhân báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10.

Chính phủ ban hành Nghị định 342/2026/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo điểm d khoản 1 Điều 42 Nghị định 342/2026/NĐ-CP, giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi trong trường hợp ngừng kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép.

Đồng thời, đối với hoạt động bán lẻ, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi nếu cơ sở bán lẻ ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 18/10.

Quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện đang được áp dụng theo Thông tư 01/2024/TT-NHNN và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2026/TT-NHNN.

Theo Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2026/TT-NHNN, nguyên tắc in seri trong quá trình in tiền được quy định như sau:

- Các loại tiền được phát hành trước năm 2003: Seri = vần seri + dãy số tự nhiên gồm 7 chữ số, in từ 0000001 trở đi

- Các loại tiền được phát hành từ năm 2003 trở đi: Seri = vần seri + dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số:

Hai chữ số liền kề với vần seri là năm sản xuất của tờ tiền

Sáu chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 0000001 trở đi.

Thông tư thức có hiệu lực thi hành từ ngày 13/10.