Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về dữ liệu hoàn thiện sản phẩm; Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng cho thanh niên xung phong; Người lao động nước ngoài bị trục xuất sẽ bị thu hồi giấy phép lao động... là 3 trong 9 chính sách mới có liên quan đến tài chính, bảo hiểm sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2026 mà người dân cũng như các doanh nghiệp cần quan tâm - lưu ý.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 8 Nghị định 386/2026/NĐ-CP quy định hỗ trợ tối đa 70% chi phí hoàn thiện sản phẩm, tích hợp dữ liệu, kết nối kỹ thuật, đánh giá tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án/năm, tối đa 03 năm đối với các doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có sản phẩm giải pháp, mô hình hoặc nền tảng dữ liệu.

Về điều kiện áp dụng, khoản 1 Điều 14 Nghị định 386 xác định chủ thể khai thác dữ liệu có sáng kiến, sản phẩm đột phá đã được tuyển chọn được hưởng ưu đãi. Kết quả tuyển chọn là căn cứ áp dụng ưu đãi; riêng ưu đãi liên quan đến khai thác dữ liệu phải thực hiện thêm thủ tục tại Điều 13 Nghị định này.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Căn cứ Điều 3 Nghị định 388/2026/NĐ-CP, trình tự giải quyết trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 cơ sở miền Nam được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

1 bộ hồ sơ gồm:

- Giấy tờ chứng minh việc hưởng chế độ trợ cấp của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã chết

- Trường hợp thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ trợ cấp thì nộp bản niêm yết kết quả xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 6A.

- Giấy tờ chứng minh thanh niên xung phong đã chết.

Hình thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Uỷ ban nhân dân xã kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

Sau khi kiểm tra hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã lập văn bản đề nghị theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 388/2026/NĐ-CP và gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, tổng hợp hồ sơ. Sau đó, cơ quan này báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hưởng chế độ trợ cấp mai táng.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hưởng trợ cấp

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trợ cấp mai táng.

- Đối tượng được giải quyết hưởng trợ cấp là thân nhân hoặc người lo mai táng cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo quy định.

Bước 5: Chi trả chế độ trợ cấp mai táng

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp mai táng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cho thân nhân hoặc người lo mai táng.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Theo đó, khoản 3 Điều 31 Nghị định 393/2026/NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động.

Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động có trách nhiệm cập nhật thông tin về việc thu hồi giấy phép lao động vào cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12.

Cụ thể tại Điều 7 và khoản 2 Điều 20 Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT quy định Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra chung đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số của học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Với lớp 5, đề chung được áp dụng vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Với lớp 9, lớp 12, thời điểm áp dụng là cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Các môn kiểm tra theo đề chung do Sở lựa chọn và thông báo cho cơ sở giáo dục trước khi tổ chức thực hiện.

Đồng thời, các môn học sử dụng đề chung cũng do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, thông báo trước khi tổ chức thực hiện. Trước đây, chưa có quy định riêng giao Sở cung cấp đề kiểm tra chung cho lớp 9, lớp 12.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Theo đó, tại chỉ tiêu X0318 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 148/2026/TT-BTC, thu nhập bình quân đầu người được xác định bằng tổng thu nhập của toàn bộ các hộ dân cư trên địa bàn cấp xã chia cho tổng số nhân khẩu của xã trong năm báo cáo. Tuy nhiên các khoản thu không được tính vào thu nhập cấp xã bao gồm:

- Tiền rút tiết kiệm;

- Thu nợ;

- Bán tài sản (như: nhà, đất, tài sản khác);

- Khoản vay nợ, tạm ứng;

- Các khoản chuyển nhượng vốn;

- Chuyển nhượng bất động sản;

- Các khoản bồi thường đất do giải tỏa.

Do đó, các khoản thu từ tiền bán nhà, đất và tiền rút tiết kiệm không được tính vào thu nhập bình quân đầu người cấp xã từ 01/12/2026.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

Cụ thể, tại Phần 1 Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT quy định sinh viên thuộc các trường hợp sau đây chưa tốt nghiệp có thể tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm:

- Người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ đại học, thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học và cấp học, có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở hoặc giáo viên trung học phổ thông.

- Người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên, thuộc ngành đào tạo phù hợp với các môn: Mĩ thuật; Âm nhạc; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Ngoại ngữ cấp tiểu học; Tin học và Công nghệ; tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ đại học, thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn Giáo dục thể chất, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

So với quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT chỉ xác định đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chủ yếu là người đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 8/12.

Thông tư 158/2026/TT-BTC quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, khoản 10 và khoản 16 Điều 1 Thông tư 158/2026/TT-BTC quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 và Thông tư 57/2014/TT-BTC ngày 6/5/2014 về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý việc bãi bỏ hai thông tư trên không đồng nghĩa với việc tước bỏ hoàn toàn quyền lợi nghỉ phép năm của người lao động. Các quyền lợi về ngày nghỉ hằng năm và việc giải quyết chế độ liên quan tiếp tục được áp dụng trực tiếp theo các quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Thông tư 31/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành đã ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD, lần đầu tiên bổ sung các quy định riêng về khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư, hiệu lực từ 15/12/2026.

Cụ thể, điểm 2.10.2.1 Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm Thông tư 31/2026/TT-BXD, quy định khu vực sạc xe điện phải được bố trí thành khoang cháy riêng.

Đáng chú ý, khu vực sạc điện không phụ thuộc diện tích, khu vực này bắt buộc phải được trang bị đồng thời hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ. Đồng thời, khu vực sạc xe điện phải được trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, hệ thống cấp điện phải tự động ngắt nguồn điện khi nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy hoặc chữa cháy tự động và phải được trang bị thiết bị ngắt điện khẩn cấp tại vị trí dễ tiếp cận.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Đưa tài sản mã hóa vào giao dịch phải công bố thông tin trước ít nhất 7 ngày

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 165/2026/TT-BTC quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về việc lựa chọn tài sản mã hóa vào giao dịch tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức đưa tài sản mã hóa vào giao dịch.

Cùng với việc công bố trên trang thông tin điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung thông tin công bố.

Việc công bố phải tuân thủ nguyên tắc, bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ, không gây hiểu nhầm. Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12.