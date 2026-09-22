Chính sách mới đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nghị định nhằm phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng trong tuyên truyền, vận động nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Theo Nghị định, người có uy tín phải là công dân Việt Nam, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đóng góp cho cộng đồng và được người dân tín nhiệm. Đối tượng là già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, cán bộ nghỉ hưu, người làm công tác mặt trận, nghệ nhân, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, thầy thuốc và những cá nhân tiêu biểu khác...

Mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn, công nhận một người có uy tín. Việc bình chọn phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế của cộng đồng.

Nghị định quy định nhiều chính sách hỗ trợ như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải; cung cấp báo chí; thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, lễ hội truyền thống; hỗ trợ khi ốm đau, gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Người có uy tín có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; định kỳ 5 năm tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh ở cấp Trung ương và cấp tỉnh.

Qua đó, chính sách tiếp tục tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.