Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Điều 3 Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 là 3.012.000 đồng, thay thế cho mức chuẩn trợ cấp theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng.

Mức chuẩn 3.012.000 đồng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng hội nhập học thuật quốc tế.

Quỹ đồng thời hướng tới thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10. (Ảnh minh họa. Nguồn: THẾ ĐẠI)

Các nhóm chương trình học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Điều 4 Nghị định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 5/10/2026 là 540.000 đồng/tháng, thay thế cho mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 360.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cũng theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 5/10, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng mức hưởng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Người đang hưởng chính sách theo quy định cũ được chuyển sang mức tương ứng của nghị định mới từ ngày 1/7/2026. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cũng được tính theo mức mới từ thời điểm này. Địa phương có điều kiện được quyết định mức chuẩn, mức trợ giúp cao hơn và bổ sung đối tượng khó khăn được hỗ trợ.

Hoàn thiện cơ chế quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Ngày 17/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 322/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nghị định có hiệu lực từ 5/10.

Nghị định có nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường quản lý hoạt động tư vấn du học.

Một trong những điểm mới nổi bật là việc tăng cường kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu số. Người dự tuyển đi học ở nước ngoài có thể được khai thác thông tin về văn bằng, sức khỏe từ các cơ sở dữ liệu thay cho việc phải nộp một số giấy tờ bản giấy.

Việc thực hiện thủ tục cũng được mở rộng theo hướng trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Nghị định cũng làm rõ quy định về đền bù chi phí đào tạo, các trường hợp được xem xét không phải đền bù và bổ sung thủ tục giải quyết cụ thể. Đáng chú ý, những trường hợp đang được xem xét đền bù nhưng chưa có quyết định khi Nghị định có hiệu lực sẽ thực hiện theo quy định mới.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID

‎Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xác minh, cảnh báo, ngăn chặn và xử lý tin giả, tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trên không gian mạng.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID. (Ảnh minh họa. Nguồn: TH)

Đáng chú ý, Điều 13 Nghị định quy định việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật của Bộ Công an được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNeID và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10.

Chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố

Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, được thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý.

Luật sư công thực hiện các nhiệm vụ: Tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế-xã hội; tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các công việc có tính chất pháp lý khác.

Việc thí điểm được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Thời gian thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.