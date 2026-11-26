Chính sách mới chăm lo người có nhiều cống hiến

BẮC NINH - Ban Bí thư ban hành Kết luận số 125-KL/TW ngày 18/11/2026 về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến. Điểm mới nổi bật là chuyển từ hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài, với các chế độ hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện tiếp tục cống hiến. Các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 1/11/2026.

Điểm đáng chú ý của Kết luận số 125-KL/TW là sự chuyển đổi từ chính sách hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài. Đây không chỉ là sự quan tâm, chăm lo đời sống mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với trí tuệ, tài năng và những đóng góp của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Kết luận, người thuộc diện chính sách từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu, được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng. Mức hỗ trợ bằng 3 lần mức lương cơ sở đối với người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi và 4 lần đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên. Riêng chế độ chăm sóc sức khỏe áp dụng với người thuộc diện chính sách từ đủ 70 tuổi trở lên, không phụ thuộc hoàn cảnh kinh tế.

Một nội dung có ý nghĩa lâu dài là chính sách không chỉ hướng đến việc chăm lo mà còn tạo điều kiện để những người có nhiều cống hiến tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết. Các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề và gìn giữ di sản tri thức, văn hóa được khuyến khích trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với điều kiện của mỗi người.

Để chính sách đi vào cuộc sống, Kết luận xác định rõ trách nhiệm rà soát, xác nhận, thẩm định và phê duyệt đối tượng thụ hưởng; đồng thời yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng sẽ góp phần để sự ghi nhận và tri ân những người có nhiều cống hiến được thể hiện bằng những chính sách thiết thực.