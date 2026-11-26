Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến (Kết luận số 125-KL/TW, ngày 18/11/2026).

Theo Ban Bí thư, sau 13 năm thực hiện Kết luận số 59, chính sách hỗ trợ đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống từng bước đi vào nền nếp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những người có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước, đồng thời động viên, khích lệ người thụ hưởng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhóm đối tượng hưởng chính sách có nhà khoa học đạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục hoàn thiện chính sách phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Kết luận nêu rõ, đối tượng hưởng chính sách là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong ngành, lĩnh vực; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuộc một trong các nhóm đối tượng:

Người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ (giải thưởng tặng cho cá nhân).

Nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác nhận, đề nghị.

Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chưa thuộc các nhóm đối tượng trên đáp ứng đủ các điều kiện:

Có tổng thời gian hoạt động, cống hiến từ đủ 30 năm trở lên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa.

Có ít nhất một trong các hình thức ghi nhận, tôn vinh: Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên; là đồng tác giả hoặc thành viên có đóng góp trực tiếp, được ghi nhận trong hồ sơ tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (giải thưởng tặng cho tập thể).

Được ban chấp hành hội chuyên ngành Trung ương, hội ngành toàn quốc nơi sinh hoạt hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh nơi cư trú xác nhận quá trình hoạt động, cống hiến, thành tích và đề nghị.

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt đối với người không thuộc đối tượng nêu trên nhưng có nhiều cống hiến đặc biệt, được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận và được cơ quan có trách nhiệm quy định.

Kết luận nêu rõ, về chính sách hỗ trợ đời sống, người thuộc đối tượng nêu trên từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống (không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc) được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng. Theo đó, người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở, từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở.

Về chăm sóc sức khỏe, người thuộc đối tượng nêu trên từ đủ 70 tuổi trở lên (không phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế) được chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ; được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Về tôn vinh, phát huy vai trò, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến được tôn vinh, ghi nhận và tạo điều kiện tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống, lưu giữ và phát huy di sản tri thức, văn hóa theo nguyện vọng, phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và khả năng cống hiến. Việc tham gia các hoạt động nêu trên được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải là điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Kết luận cũng nêu rõ thẩm quyền và trách nhiệm xét duyệt. Theo đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 Liên hiệp) có trách nhiệm xây dựng quy chế xét duyệt nội bộ; chủ động rà soát, xác nhận, đề nghị và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hồ sơ, đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1.1 thuộc phạm vi tổ chức, hội viên và lĩnh vực hoạt động của mình.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế, rà soát, xác nhận, đề nghị đối với nhóm đối tượng quy định tại Điểm b Mục 1.1 và đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1.1 không thuộc 2 Liên hiệp.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ, chính sách lần đầu và danh sách bổ sung. Sau khi danh sách được phê duyệt, 2 Liên hiệp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm cập nhật biến động về đối tượng thụ hưởng, định kỳ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Cơ quan, tổ chức xét duyệt, xác nhận, đề nghị, thẩm định, quyết định hưởng chế độ, chính sách chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định.