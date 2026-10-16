Chính sách mới: 58 bệnh hiểm nghèo áp dụng với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu

Theo Điều 1 Thông tư số 37/2026/TT-BYT, danh mục bệnh hiểm nghèo được sử dụng làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 và khoản 3, Điều 11 Nghị định số 343/2025/NĐ-CP. Danh mục gồm 58 mục bệnh, tình trạng bệnh lý, bao quát nhiều nhóm như ung thư, bệnh máu, bệnh thần kinh, tim mạch, gan, thận mạn tính, hô hấp, cơ xương khớp, di chứng bệnh mạch máu não, suy đa tạng...

Danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu theo Nghị định số 343/2025/NĐ-CP gồm các nhóm bệnh về tiêu hóa, hô hấp, thận, xương khớp, thần kinh, bệnh tự miễn, nhiễm nấm, thương tích, ghép tạng...

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BYT quy định danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Một số bệnh đáng chú ý gồm xơ gan giai đoạn mất bù, có biến chứng chảy máu tiêu hóa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hội chứng não gan hoặc suy kiệt; viêm tụy mạn tính tái phát nhiều lần gây suy kiệt; lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng, không đáp ứng điều trị thường quy; lao đa kháng thuốc; hội chứng thận hư kháng thuốc và trường hợp phải lọc máu ngoài thận.

Danh mục cũng có bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ hoàn toàn ở người già, phải có người phục vụ; bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn rất nặng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc phải thở oxy dài hạn; bệnh bụi phổi có biến chứng xơ phổi. Một số bệnh nhiễm nấm nghiêm trọng như bệnh do nấm Mucor có di chứng (nấm đen), nấm phổi mạn tính do Aspergillus gây suy giảm chức năng thông khí phổi mức độ nặng cũng thuộc danh mục. Ngoài ra còn có viêm cột sống dính khớp; loãng xương kèm gãy xương bệnh lý gây hạn chế vận động hoặc phải phẫu thuật; thương tích nặng phải cắt cụt chi; di chứng bỏng gây hạn chế hô hấp mức độ nặng hoặc phải cắt cụt chi...

Danh mục 58 bệnh này là căn cứ thực hiện các chế độ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, gồm an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần theo Nghị định số 343/2025/NĐ-CP.