Thông qua các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, chủ động phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững.

Tiếp sức đồng bào Raglai chuyển đổi sản xuất, vươn lên làm giàu

Nhiều năm trước, gia đình chị Tro Thị Phương (SN 1988, dân tộc Raglai, thôn Hòn Dung, xã Khánh Sơn) thuộc diện hộ nghèo. Cả 5 thành viên sống trong căn nhà tre tạm bợ, cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng bắp, mì, mía trên rẫy, thu nhập chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Năm 2023, thông qua Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng xóa nhà tạm. Vợ chồng chị vay mượn thêm 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố.

Có nơi ở ổn định, gia đình chị Phương mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế. Nhận thấy hiệu quả từ các mô hình trồng cây ăn quả tại địa phương, chị chuyển sang trồng sầu riêng Monthong.

Trong quá trình sản xuất, gia đình được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, chị đã trồng 25 gốc sầu riêng trên rẫy và 14 gốc quanh nhà. Vụ thu hoạch bói vừa qua, vườn cây mang lại thu nhập 13 triệu đồng.

Bên cạnh đó, gia đình được tiếp cận khoản vay ưu đãi 50 triệu đồng dành cho hộ nghèo để đầu tư sản xuất. Đến nay, vợ chồng chị đã trả được một nửa số tiền vay.

Cùng với nguồn thu từ vườn cây, chồng chị có công việc bên ngoài giúp gia đình có thêm thu nhập ổn định. Từ hộ nghèo, gia đình chị Phương chuyển sang cận nghèo và chính thức thoát nghèo.

Bí thư Chi bộ thôn Hòn Dung Bo Bo Thị Cúc (bên phải ảnh) và cán bộ Phòng Kinh tế xã Khánh Sơn đến nhà chị Tro Thị Phương (ở giữa ảnh) ở thôn Hòn Dung

Chị Bo Bo Thị Cúc, Bí thư Chi bộ thôn Hòn Dung cho biết, sau khi được hỗ trợ chi phí xây nhà ở, tiếp cận vốn vay và tập huấn kỹ thuật, kinh tế gia đình chị Phương có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ ổn định cuộc sống, chị Phương còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, động viên những hộ còn khó khăn vươn lên.

Không riêng gia đình chị Phương, nhiều hộ đồng bào Raglai tại khu vực Khánh Sơn cũng từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chuyển từ trồng bắp, chuối trên rẫy sang phát triển kinh tế vườn.

Đơn cử như chị Cao Thị Khánh (SN 1994, người Raglai) ở thôn Tà Giang, xã Tây Khánh Sơn cũng là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo nhờ chị khó làm ăn. Chia sẻ với phóng viên, chị Khánh cho biết, mình từng thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào canh tác bắp, chuối. Muốn chuyển đổi sản xuất nhưng thiếu vốn, vợ chồng chị được cán bộ xã và người có uy tín tuyên truyền về chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ nguồn vốn này, gia đình mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả, chủ lực là sầu riêng. Ngoài hỗ trợ vốn, gia đình còn được hướng dẫn kỹ thuật, tham gia tập huấn và học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất hiệu quả.

Hiện gia đình chị có khoảng 350 cây ăn quả trên diện tích 4,2ha, gồm 200 cây trồng được 7 năm và 150 cây trồng được 3 năm. Việc chuyển đổi giúp gia đình xây dựng hướng sản xuất lâu dài, từng bước cải thiện sinh kế và thoát nghèo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chính sách đến đúng đối tượng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn, cho biết địa phương hiện có 2.022 hộ với 7.966 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 1.273 hộ, với 4.805 nhân khẩu.

Xác định giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã tập trung triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình chủ yếu gồm chăn nuôi bò sinh sản, gia cầm và sản xuất nông nghiệp.

Cùng với hỗ trợ con giống, vật tư, cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng hộ. Địa phương cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Theo ông Huy, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cần đi đôi với tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chủ động tham gia và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ. Nguồn vốn, con giống và kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả khi mỗi gia đình có ý thức tự lực, biết tính toán phương án sản xuất và có kế hoạch phát triển kinh tế lâu dài.

Từ gia cảnh khó khăn, gia đình chị Cao Thị Khánh ở thôn Tà Giang, xã Tây Khánh Sơn đã thoát nghèo, dựng được nhà cửa khang trang

Tại xã Khánh Sơn, ông Mai Trọng Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết địa phương tập trung vận động người dân phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như sầu riêng, măng cụt, kết hợp chăn nuôi bò sinh sản và đa dạng hóa mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng hộ.

Để chính sách phát huy hiệu quả, xã chú trọng rà soát nhu cầu, khả năng sản xuất của hộ nghèo, cận nghèo, từ đó tư vấn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện đất đai, lao động. Người dân còn được hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, tham gia đào tạo nghề, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, người dân không chỉ cần được tiếp cận vốn mà còn phải có kiến thức và được hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Vì vậy, địa phương chủ động lồng ghép các chương trình khuyến nông, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vừa có nguồn lực đầu tư, vừa được trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức sản xuất phù hợp.

Qua đó, mỗi khoản vay thực sự trở thành động lực phát triển sinh kế. Việc đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận địa bàn dân cư cũng góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, chính quyền phối hợp với ngân hàng, các đoàn thể bình xét công khai, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, phục vụ đầu tư cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ từng có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên làm chủ sản xuất, tiêu biểu như gia đình chị Tro Thị Phương.

“Chính sách hỗ trợ của Nhà nước là nguồn lực quan trọng, nhưng yếu tố quyết định để giảm nghèo bền vững vẫn là ý chí tự lực, chủ động vươn lên của mỗi gia đình”, ông Thanh nhấn mạnh.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn, thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt, thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, các hộ mới thoát nghèo và hộ có nguy cơ tái nghèo sẽ được quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, từng bước ổn định sinh kế.