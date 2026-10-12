Chính sách mở đường, doanh nhân tạo sức bật

Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.-Ảnh: TG

Đột phá thực thi, khơi thông nguồn lực

Thủ tục nhanh hơn, hàng hóa thông quan thuận lợi hơn giúp doanh nghiệp giảm chi phí, chủ động hợp đồng. Hiệu quả thực thi chính sách là nội dung đáng chú ý tại Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10.

Tại diễn đàn PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Chính phủ kiến tạo và doanh nhân tiên phong phải song hành để tạo động lực tăng trưởng mới. Nhà nước hoàn thiện thể chế, còn doanh nghiệp chuyển cơ hội thành đầu tư, sản phẩm và việc làm.

Theo Chủ tịch VCCI, nhiều chính sách mới được xây dựng, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục được đẩy mạnh. Chủ tịch VCCI lưu ý: “Chính sách tốt chưa chắc đã tự động tạo ra được kết quả tốt”.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm cải cách, Chủ tịch VCCI khẳng định: “Nếu giai đoạn trước chúng ta nói nhiều về đột phá thể chế, thì giai đoạn tới phải nói mạnh hơn về đột phá thực thi”.Theo ông Hùng, quy định thiếu thống nhất, thủ tục không rõ thời hạn hoặc quyết định đầu tư kéo dài đều phát sinh chi phí đồng thời cùng một quy định nhưng hiệu quả triển khai tại các địa phương có thể rất khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định và dễ dự báo.

Cũng theo Chủ tịch VCCI, điều doanh nghiệp cần không chỉ là tháo gỡ từng thủ tục riêng lẻ, mà còn là tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo đó, cải cách trong giai đoạn mới phải chuyển trọng tâm từ giảm số lượng thủ tục sang nâng cao chất lượng thực thi, bảo đảm doanh nghiệp có thể cảm nhận được kết quả thông qua thời gian xử lý ngắn hơn, chi phí thấp hơn và cơ hội đầu tư được mở rộng.

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tháng 7/2026, VCCI tổng hợp gần 900 phản ánh thành 53 nhóm vướng mắc thuộc 10 lĩnh vực. Những phản ánh đòi hỏi xử lý các vướng mắc mang tính hệ thống.

Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề cập đổi mới lập pháp. Theo ông, Nghị quyết số 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân được hoàn thiện, thông qua trong 12 ngày đêm. Nghị quyết số 206/2025/QH15 tạo cơ chế đặc thù để xử lý nhanh vướng mắc pháp lý thay vì chờ quy trình sửa đổi luật thông thường.

Những chuyển biến trong cải cách hành chính được ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), làm rõ qua số liệu. Đến ngày 14/8/2026, Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 837 trong tổng số 962 thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát, đạt 87%; tổng thời gian giải quyết giảm 54,88%.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí do Bộ Tài chính tham mưu, thực hiện có tổng quy mô khoảng 245,6 nghìn tỷ đồng. Có 146/202 nhóm kiến nghị được các bộ, cơ quan trả lời, giải quyết dứt điểm, tương đương 72%.

Các doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh trong phiên thảo luận tại Diễn đàn.Ảnh: TG

Doanh nhân tiên phong nâng sức cạnh tranh

Cùng với cải cách, các đại biểu nhấn mạnh trách nhiệm đổi mới quản trị, nâng năng suất và giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026- 2030 từ 10% trở lên và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Theo ông Hiển, nền kinh tế cần làm mới các động lực truyền thống, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển xuất khẩu từ chú trọng số lượng sang nâng cao giá trị gia tăng.

Vì vậy ông Hiển đề nghị tăng liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng.

Từ góc độ khoa học, công nghệ, TS. Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, với sự đồng hành của Nhà nước, các viện nghiên cứu và trường đại học. Theo ông, hiệu quả nghiên cứu cần được đánh giá bằng sản phẩm, giải pháp và giá trị thực tiễn, thay vì chỉ dựa vào số lượng công trình khoa học.

Tại nhà máy Sabeco, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.- Ảnh: TG

Câu chuyện phát triển của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mang đến một dẫn chứng từ hoạt động kinh doanh. Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc Sabeco, cho biết doanh nghiệp vận hành 26 nhà máy, với 94% giá trị mua sắm đến từ nhà cung cấp trong nước. Sản phẩm hiện diện tại hơn 40 quốc gia, còn xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng 221% trong nửa đầu năm 2026.

Theo ông Tan Teck Chuan Lester, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh bằng giá mà phải chú trọng tính phù hợp của sản phẩm và giá trị thương hiệu. Vươn ra quốc tế còn là xây dựng niềm tin và sự lựa chọn lâu dài của người tiêu dùng.

Từ kinh nghiệm doanh nghiệp, các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh quản trị tài chính minh bạch, sử dụng nguồn lực hiệu quả và chuyển từ tăng quy mô sang tăng năng suất. Việc đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng, lao động, môi trường và quản trị được đặt trong yêu cầu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Từ phía cơ quan quản lý, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết VCCI sẽ phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp phân loại kiến nghị theo vấn đề và thẩm quyền, tiếp tục phản biện chính sách, theo dõi quá trình xử lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới quản trị, tăng cường liên kết và hội nhập.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, đổi mới và kinh doanh dài hạn; doanh nghiệp chủ động chuyển cơ hội chính sách thành năng lực cạnh tranh, còn VCCI phát huy vai trò kết nối hai phía. Trọng tâm được đặt vào thực thi nhất quán, giải quyết vướng mắc và đưa kết quả cải cách đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.