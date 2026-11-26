Mở cơ hội cho doanh nghiệp, lấy năng lực hiệu quả thực chất làm thước đo.

Giảm chi phí để doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển

Với một doanh nghiệp nhỏ, chi phí thuê mặt bằng, thuế, kế toán hay vốn lưu động đều có thể trở thành áp lực đáng kể, nhất là trong những năm đầu hoạt động. Bởi vậy, những chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh hay cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì hoạt động.

Đây là một trong những nhóm chính sách đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân; cùng với Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 20/11 vừa qua.

Theo quy định mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo kê khai hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Giảm chi phí để doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển. Ảnh minh họa

Chính sách miễn thuế có thể giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn lực trong giai đoạn đầu, khi doanh thu và khả năng tích lũy còn hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ nằm ở khoản thuế được miễn mà còn ở việc doanh nghiệp sử dụng phần nguồn lực tiết kiệm được như thế nào: bổ sung vốn lưu động, đầu tư thiết bị, cải thiện chất lượng sản phẩm hay mở rộng thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng cơ hội tiếp cận mặt bằng sản xuất. Khoản hỗ trợ tiền thuê lại đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán theo hợp đồng.

Chính phủ đề nghị duy trì mức hỗ trợ tối thiểu 30% trong 5 năm đầu, giao UBND cấp tỉnh quyết định mức giảm cụ thể theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai giá thuê trước và sau hỗ trợ, thực hiện đầy đủ chính sách giảm giá tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ chế này có ý nghĩa ở chỗ biến ưu đãi thành khoản chi phí thực tế được giảm, thay vì chỉ là một quyền lợi trên giấy. Việc công khai giá thuê và quỹ đất còn trống cũng cần được thực hiện thực chất để doanh nghiệp có thể tiếp cận đúng chính sách, đồng thời hạn chế tình trạng tăng giá thuê làm mất đi ý nghĩa của khoản hỗ trợ.

Không chỉ giảm chi phí đầu vào, chính sách mới còn hướng tới tạo thị trường cho doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.

Quy định này mở thêm cơ hội tiếp cận các đơn hàng, hợp đồng mua sắm công, qua đó giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu và có thêm điều kiện mở rộng quy mô. Tuy nhiên, cơ hội tham gia không đồng nghĩa với việc được miễn trừ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá cả và hiệu quả mua sắm. Doanh nghiệp vẫn phải chứng minh năng lực đáp ứng, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Ở một khía cạnh khác, việc giảm rào cản chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp cũng có ý nghĩa đối với quá trình mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Luật không tiếp tục yêu cầu hộ kinh doanh phải hoạt động liên tục ít nhất một năm trước khi chuyển đổi. Đồng thời quy định kế thừa giấy phép còn hiệu lực khi không thay đổi điều kiện kinh doanh thực tế, miễn phí, lệ phí cấp đổi tên chủ thể và cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung.

Những hỗ trợ này giúp giảm chi phí ban đầu và hạn chế gián đoạn hoạt động. Quan trọng hơn, việc chuyển đổi mô hình cần tạo điều kiện để hộ kinh doanh từng bước nâng cấp phương thức quản trị, minh bạch tài chính và mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội kinh doanh lớn hơn.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, cho rằng sức khỏe của doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cải thiện không đồng đều. Trong khi khả năng tích lũy và sức chịu đựng tài chính vẫn là những vấn đề đáng quan tâm.

Theo ông, doanh thu tăng chưa chắc đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất. Việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp cần nhìn đồng thời vào chất lượng đơn hàng, lợi nhuận, dòng tiền và khả năng tái đầu tư.

Từ góc độ này, chính sách hỗ trợ không nên chỉ dừng ở việc giảm thuế, phí hay tạo thuận lợi về thủ tục, mà cần giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, có thêm đơn hàng hiệu quả và tích lũy đủ nguồn lực để nâng cao năng suất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để những ưu đãi về vốn, mặt bằng và thị trường thực sự chuyển hóa thành năng lực phát triển lâu dài.

Muốn thu hút vốn, phải tạo được giá trị lan tỏa

Nếu các chính sách thuế, mặt bằng và mua sắm công giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản trước mắt, thì những điều chỉnh trong Luật Đầu tư lại hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn: nâng chất lượng dòng vốn và tăng khả năng lan tỏa của hoạt động đầu tư đến khu vực doanh nghiệp trong nước.

Theo quy định sửa đổi tại Điều 17, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng có thời hạn, gắn với kết quả thực hiện các cam kết của nhà đầu tư về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện, thực hiện đầy đủ cam kết đã đăng ký và báo cáo định kỳ. Trường hợp không đáp ứng hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ưu đãi, hỗ trợ, trừ trường hợp được điều chỉnh tiến độ do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Điều này cho thấy cách tiếp cận ưu đãi đầu tư đang được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với hiệu quả thực hiện dự án. Quy mô vốn đăng ký hay những cam kết ban đầu không còn là căn cứ duy nhất để nhìn nhận đóng góp của nhà đầu tư. Khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tạo việc làm chất lượng và kết nối với doanh nghiệp trong nước mới là những yếu tố quyết định mức độ lan tỏa của dòng vốn.

Dây chuyền sản xuất công nghệ cao không chỉ tạo việc làm mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ năng lao động

Đáng chú ý, Luật bổ sung nguyên tắc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, lấy hiệu quả thực chất, giá trị gia tăng và tác động lan tỏa làm căn cứ chủ yếu để xây dựng, điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Một trong những hướng đi được đặt ra là khuyến khích nhà đầu tư giữ lại lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Luật bổ sung chính sách hỗ trợ một phần chi phí đầu tư tạo tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ.

Cùng với đó, doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp đầu chuỗi lựa chọn và thực hiện được hỗ trợ chi phí phát triển, nâng cao năng lực.

Đây là điểm có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa. Bởi trên thực tế, thu hút được dự án đầu tư lớn chưa đồng nghĩa doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Khoảng cách về công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng đơn hàng vẫn là những rào cản đáng kể đối với nhiều nhà cung ứng trong nước.

Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực không chỉ giúp họ có thêm cơ hội trở thành nhà cung ứng mà còn góp phần tăng tỷ lệ giá trị được tạo ra trong nước. Hiệu quả của chính sách cần được nhìn từ số lượng doanh nghiệp thực sự tham gia chuỗi, năng lực công nghệ được cải thiện và mức độ gia tăng giá trị nội địa, thay vì chỉ dừng ở số vốn đầu tư được thu hút.

Ở góc độ chuyển đổi xanh, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục dự án phân loại xanh, đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn và thời hạn giải ngân theo quy định của Chính phủ, được áp dụng khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với các tài sản cố định thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Cơ chế này tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh, đồng thời cho phép đẩy nhanh việc ghi nhận chi phí khấu hao khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, khả năng hưởng lợi còn phụ thuộc vào điều kiện dự án và danh mục tài sản đáp ứng quy định.

Mở rộng hỗ trợ nhưng không buông lỏng kỷ luật sử dụng nguồn lực

Cùng với việc mở rộng ưu đãi, các quy định mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm sử dụng nguồn lực. Điều này thể hiện khá rõ trong chính sách thuế đối với đất đai.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích và 0,2% đối với đất bỏ hoang theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong khi đó, đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Sự phân biệt về thuế suất cho thấy yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích, đúng tiến độ và hiệu quả hơn. Đất đai là nguồn lực quan trọng nhưng hữu hạn; việc để đất bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn làm mất đi cơ hội phát triển của các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.

Tuy nhiên, việc áp dụng cần gắn với các quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm phân biệt rõ trường hợp bỏ hoang với dự án đang triển khai theo tiến độ được phê duyệt. Đây cũng là cơ sở để tránh tạo thêm gánh nặng không hợp lý cho những dự án thực hiện đúng quy định.

Việc áp dụng chính sách thuế đối với đất sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai

Luật đồng thời bổ sung đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, gồm đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục; đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật quy định giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tương ứng với số chi thêm cho các đối tượng lao động này. Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng được bổ sung vào diện miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Nhìn tổng thể, các chính sách mới không chỉ nhằm giảm chi phí hay tăng số lượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi. Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa hỗ trợ phát triển, khuyến khích đầu tư và yêu cầu sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực theo lộ trình quy định; Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, riêng quy định về thuế đối với diện tích đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Từ chính sách đến kết quả thực tế vẫn còn một khoảng cách. Doanh nghiệp có thể được giảm thuế, giảm tiền thuê đất nhưng nếu thiếu năng lực quản trị, công nghệ và thị trường thì khó tạo ra bước phát triển bền vững. Nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi nhưng nếu không tạo được liên kết với doanh nghiệp nội địa, hiệu quả lan tỏa sẽ bị hạn chế.

Vì vậy, thước đo cuối cùng không nên chỉ là bao nhiêu doanh nghiệp được hỗ trợ, bao nhiêu dự án được ưu đãi hay bao nhiêu vốn được thu hút, mà phải là năng lực sản xuất được nâng lên đến đâu, doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị như thế nào và nguồn lực của nền kinh tế được sử dụng hiệu quả ra sao.