Đó là nội dung chương trình “Tọa đàm truyền thông về năng lượng tái tạo và ra mắt bộ 3 pin lưu trữ quốc dân” do Công ty Cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (IRUS) tổ chức chiều 28-11.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: Khắc Kiên

Chính sách giúp tiệm cận năng lượng tái tạo

Các chuyên gia cho rằng, thị trường lưu trữ năng lượng còn nhiều tiềm năng phát triển, cả trong nước và quốc tế. Quy mô thị trường toàn cầu có thể đạt 100 tỷ USD vào năm 2050.

Tại Việt Nam, nhu cầu lưu trữ năng lượng theo tính toán có thể đạt 10-16GW vào năm 2030 và khoảng 90GW vào năm 2050. Thị trường trong nước hiện thu hút nhiều nhà nhập khẩu và thương hiệu nước ngoài tham gia.

Công nghệ đã được GG Power áp dụng vào sản xuất. Ảnh: Khắc Kiên

Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) được Đảng và Nhà nước quan tâm, khuyến khích phát triển, đây là những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn năng lượng tái tạo. Đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Định hướng được cụ thể hóa trong Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với mục tiêu đến năm 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, đồng thời xác lập các chỉ tiêu phát triển riêng đối với BESS.

Tại Công văn 10790/VPCP-CN ngày 22-10-2026, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 3.000MW phụ tải vào giờ cao điểm…

Rõ ràng, vai trò của BESS trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy thị trường lưu trữ năng lượng tại Việt Nam ngày càng quan trọng. đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, BESS được đặt ra nhằm hỗ trợ điều tiết phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm, nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện...

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power. Ảnh: Khắc Kiên

Đưa ra quan điểm, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power nhận định, năng lượng tái tạo mới chỉ giải quyết một phần bài toán phát triển. Sử dụng nguồn điện tạo ra đúng lúc, đúng nơi, với chi phí hợp lý, ổn định và an toàn mới quan trọng. Do đó, GG Power quyết tâm đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, xây dựng năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ kỹ sư, hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước làm chủ những công nghệ cốt lõi của BESS.

“Sau 2 năm hoạt động, GG Power đã triển khai hơn 30 dự án lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy tại Hưng Yên từ 5GWh năm 2026 lên 12GWh trong năm 2027, phục vụ thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế”, doanh nhân này thông tin.

Kiến nghị tạo điều kiện để tự chủ

Thực tế cho thấy, để thị trường BESS phát triển tương xứng với tiềm năng, trở thành một cấu phần của hạ tầng năng lượng, Việt Nam cần tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề để khuyến khích phát triển phù hợp xu hướng…

Dây chuyền sản xuất hiện đại tự chủ của GG Power sẽ đáp ứng cung cấp BESS cho trong nước. Ảnh: Khắc Kiên

Với chủ đề “Chính sách và sự phát triển của BESS”, phiên đối thoại giữa doanh nghiệp và báo chí, các chuyên gia, lãnh đạo GG Power tập trung làm rõ về bốn nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển BESS. Những điểm nghẽn trong phát triển năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam được nhận diện; cơ chế giá điện, chính sách tài chính, quy định đấu nối, tiêu chuẩn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy, hướng tới xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển thị trường được chỉ ra.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam chia sẻ tính năng của BESS qua mô hình của GG Power. Ảnh: Khắc Kiên

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, điện mặt trời, điện gió có hạn chế về tính ổn định, nhưng khi kết hợp việc kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống BESS tại chỗ giúp các doanh nghiệp, khu công nghiệp chủ động điều phối nguồn điện sạch, giảm chi phí, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh và phát triển bền vững, hướng tới phục vụ xuất khẩu.

“Việc tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước có năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ lưu trữ sẽ liên quan trực tiếp đến an ninh chuỗi cung ứng năng lượng”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

GG Power đã ký kết với các đại lý ba miền Bắc-Trung-Nam và các đối tác công nghệ để đưa sản phẩm vào thị trường. Ảnh: Khắc Kiên

Thứ hai, nâng cao hiệu quả đầu tư và ứng dụng BESS trong thực tiễn. Các đại biểu làm rõ hiệu quả kinh tế của điện mặt trời áp mái kết hợp lưu trữ năng lượng đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, trên cơ sở đánh giá chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn, tuổi thọ thiết bị và an toàn vận hành.

Thứ ba, nâng cao năng lực công nghệ, sản xuất và nội địa hóa. Tập trung vào vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất BESS, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và tăng cường năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó là các vấn đề về đổi mới công nghệ, an toàn sản phẩm, quản lý vòng đời và tái chế pin.

Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và định hướng phát triển thị trường. Tăng cường kết nối giữa báo chí, chuyên gia và doanh nghiệp, nhà sản xuất nhằm cung cấp thông tin khách quan, chính xác về hiệu quả kinh tế, tính an toàn và những vấn đề khi đầu tư BESS; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hoàn thiện chính sách, phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Bùi Xuân Bình mong được quan tâm, từ cơ chế chính sách, hiệu quả đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy, cho đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và trách nhiệm của nhà sản xuất. Đây không phải là những vấn đề mà một doanh nghiệp có thể tự mình giải quyết. Cần sự tham gia của các chuyên gia, các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí truyền thông lan toả.

Tại sự kiện, GG Power ra mắt bộ 3 Pin lưu trữ quốc dân “Make in Vietnam” được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi các kỹ sư trong nước, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn như: UN38.3, IEC62619 dành cho phân khúc dân dụng.

Sản phẩm lưu trữ năng lượng: ENERGY HUB S8 (dung lượng danh định 8,04 kWh, phù hợp với các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện khoảng 1-2 triệu đồng/tháng). ENERGY HUB S16 NEW (dung lượng danh định 16,076kWh, phù hợp với các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện khoảng 3-4 triệu đồng/tháng). ENERGY HUB S20 LITE (dung lượng danh định 20.07kWh, phù hợp với các hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh nhỏ, nhà hàng, cà phê… có mức tiêu thụ điện khoảng 5-8 triệu đồng/tháng).