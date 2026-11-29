Giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ đời sống người dân

Chiều 20/11/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số (DTTS) tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, đánh giá đây là bước điều chỉnh quan trọng, thể hiện rõ hơn tính nhân văn và công bằng của chính sách thuế, đồng thời tạo thêm nguồn lực hỗ trợ nhóm người dân còn nhiều khó khăn.

Theo ông, chính sách miễn thuế có tác động trực tiếp đến thu nhập và chất lượng sống của người dân. Với các hộ đồng bào DTTS ở địa bàn khó khăn, dù số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp không lớn nếu xét trên từng hộ, nhưng lại có ý nghĩa đối với những gia đình thu nhập thấp, sinh kế thiếu ổn định.

Việc được miễn thuế giúp người dân giảm một khoản chi phí thường xuyên, giữ lại nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, y tế, sản xuất và cải thiện đời sống.

Chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức giúp hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số giảm chi phí, thêm nguồn lực phát triển sinh kế.

Chuyên gia cho rằng, chính sách cũng góp phần khắc phục khoảng trống về công bằng trong hệ thống thuế. Bình đẳng về thuế không đồng nghĩa với việc mọi đối tượng phải chịu nghĩa vụ giống nhau, mà cần tính đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế, khả năng tạo thu nhập và cơ hội phát triển. Ưu đãi thuế đối với nhóm yếu thế là sự điều tiết cần thiết để hướng tới công bằng thực chất.

Đặc biệt, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở số tiền được miễn trước mắt mà còn ở khả năng tạo ra hiệu ứng tích lũy qua nhiều năm. Khoản tiền tiết kiệm được có thể giúp các gia đình mua sách vở cho con, chăm sóc sức khỏe, mua vật tư sản xuất, sửa chữa nhà cửa hoặc dự phòng khi gặp khó khăn.

Với những hộ có sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp, lao động thời vụ hoặc sản xuất nhỏ lẻ, mỗi khoản chi phí được giảm bớt đều có thể tạo thêm dư địa tài chính để trang trải nhu cầu thiết yếu.

TS Lê Bá Chí Nhân nhấn mạnh, chính sách miễn thuế cần được đặt trong tổng thể các giải pháp giảm nghèo đa chiều, kết hợp với tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và phát triển hạ tầng. Mục tiêu không chỉ giảm bớt chi phí trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập trong dài hạn.

Miễn thuế cần đi cùng hỗ trợ sinh kế

Đánh giá về tác động lâu dài, chuyên gia cho rằng miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở còn góp phần củng cố sự ổn định về chỗ ở, giúp người dân vùng DTTS có thêm điều kiện duy trì, cải thiện nhà cửa và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.

Đây cũng là một trong những tiền đề để duy trì ổn định dân cư, hạn chế tình trạng di cư tự phát, thiếu hụt lao động và gián đoạn các hoạt động sản xuất tại vùng miền núi.

Theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế đối với đất ở được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Trong đó, diện tích đất ở trong hạn mức chịu thuế suất 0,03%; phần diện tích vượt không quá ba lần hạn mức chịu thuế suất 0,07%; phần vượt trên ba lần hạn mức chịu thuế suất 0,15%. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người DTTS tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, qua đó giúp giảm bớt chi phí liên quan đến việc sử dụng đất.

Bên cạnh đó, khoản tiền tiết kiệm từ việc miễn thuế có thể được người dân sử dụng để tái đầu tư vào sinh kế như mua giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất hoặc phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình.

Nếu được kết hợp với tín dụng ưu đãi, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đầu ra nông sản, người dân có thêm điều kiện chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập và năng suất lao động.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, khi nhiều hộ gia đình giảm được chi phí, có thêm khả năng tiêu dùng và đầu tư sản xuất, sức mua tại địa phương có thể được cải thiện, tạo thêm cơ hội phát triển cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế cộng đồng.

Tuy nhiên, TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng cần có cách tiếp cận chính sách đồng bộ. Miễn thuế đất ở cần đi cùng đầu tư giao thông, điện, nước, trường học, y tế, hạ tầng số và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Đặc biệt, khâu thực thi cần được chú trọng để xác định đúng đối tượng, đúng diện tích đất ở trong hạn mức và tự động áp dụng chính sách miễn thuế, tránh để người dân phải đi lại, chứng minh nhiều lần.

Theo chuyên gia, một chính sách thuế tiến bộ không chỉ được đánh giá bằng số thu ngân sách được miễn giảm mà còn phải nhìn vào giá trị an sinh và cơ hội phát triển mà chính sách tạo ra.

Điều quan trọng là chuyển từ mục tiêu hỗ trợ người dân thoát nghèo sang xây dựng năng lực để họ có thể tự tạo ra sự thịnh vượng. Khi người dân có nơi ở ổn định, sinh kế tốt và cơ hội tham gia vào nền kinh tế thị trường, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng mới có thể được thu hẹp một cách thực chất, bền vững.