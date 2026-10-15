Chính sách miễn thị thực thúc đẩy kết nối du lịch

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 15-10. Ảnh: Hoàng Linh

Trả lời câu hỏi liên quan tới chính sách thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 12-10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đã ký ban hành Nghị quyết số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông khi đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc (2026-2027).

Nghị quyết nêu rõ chính sách miễn thị thực áp dụng từ ngày ký ban hành là ngày 12-10-2026 cho đến hết ngày 31-12-2027 đối với công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng, nhưng không bao gồm hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao.

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đối tượng áp dụng là khách du lịch theo đoàn từ hai người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, với địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa, nhập cảnh và xuất cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bằng các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục và theo nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa chính là bước đi cụ thể, nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có việc khởi động Năm du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027 nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm nay.

"Chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch Việt Nam và thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu hợp tác du lịch giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong quá trình triển khai chính sách thí điểm, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng sẽ theo dõi, đánh giá kết quả để điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Trả lời đề nghị bình luận về thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-10 đã ký sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực trong vòng 30 ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố nêu rõ, hai bên ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, và hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

"Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo sắc lệnh số 730 ngày 12-10-2026 của Tổng thống Nga Vladimir Putin", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.