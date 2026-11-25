Buổi học canh tác xanh ngoài đồng.

Một quy trình canh tác mới chỉ thực sự có giá trị khi người nông dân có thể áp dụng, tính toán được chi phí và duy trì trong điều kiện sản xuất của mình. Với nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, yêu cầu ấy càng rõ: người sản xuất cần cả kiến thức, hướng dẫn tại đồng ruộng, khả năng tổ chức sản xuất và kết nối thị trường.

Nghị định số 268/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 48/2026/TT-BNNMT ngày 30/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo khuôn khổ cho những hoạt động hỗ trợ này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/8/2026, thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.

Khuyến nông gắn với nhu cầu sản xuất và thị trường

Nghị định 268/2026/NĐ-CP xác định hoạt động khuyến nông phải được thực hiện tại cơ sở, đồng hành với nông dân, phù hợp trình độ và phong tục, tập quán của người dân. Nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp là những căn cứ để tổ chức hoạt động.

Nội dung hỗ trợ vì thế bao quát nhiều công việc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, khuyến nông còn cung cấp thông tin thị trường, tư vấn bảo quản, chế biến, tổ chức sản xuất, phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa đối với những vùng sản xuất đang muốn nâng giá trị nông sản. Tăng năng suất cần đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng, tập hợp sản lượng, bảo quản và tiêu thụ. Một mô hình kỹ thuật phù hợp nhưng thiếu liên kết đầu ra vẫn khó duy trì khi hết hỗ trợ.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 6 Nghị định 268/2026/NĐ-CP khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải; các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ sinh học; phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị và nông nghiệp gắn với du lịch.

Đây là cơ sở để các địa phương lựa chọn nội dung khuyến nông phục vụ chuyển đổi phương thức sản xuất. Tuy nhiên, việc lựa chọn phải gắn với điều kiện đất đai, nguồn nước, năng lực của người dân và nhu cầu thị trường, tránh triển khai đồng loạt một quy trình cho những địa bàn khác nhau.

Nghị định đồng thời ưu tiên hoạt động khuyến nông tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, địa bàn bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Điều này hướng nguồn lực đến những nhóm còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ kỹ thuật.

Hỗ trợ có trọng tâm, không cấp phát đại trà

Chính sách hỗ trợ được thiết kế cho cả đào tạo, thông tin, truyền thông, xây dựng và nhân rộng mô hình.

Theo Điều 13 Nghị định 268/2026/NĐ-CP, người tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại và nơi ở. Cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng, phụ nữ và người dân tộc thiểu số là những đối tượng được ưu tiên đào tạo.

Đối với xây dựng mô hình, Điều 15 quy định mức hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí tại các địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cấp có thẩm quyền trong thời hạn không quá ba năm. Mô hình triển khai tại địa bàn khác được hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí xây dựng.

Nghị định cũng quy định hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn, đào tạo để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của mô hình. Cần phân biệt khoản hỗ trợ tư vấn, đào tạo này với việc thanh toán toàn bộ mọi chi phí liên quan đến chứng nhận.

Trong nhân rộng mô hình, ngoài hỗ trợ thông tin, truyền thông, hội nghị, hội thảo và tham quan học tập, chính sách còn hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu. Mức hỗ trợ tối đa đối với nội dung này được quy định bằng 60% chi phí xây dựng mô hình tại khoản 1 Điều 15. Các hộ tham gia nhân rộng có gắn với liên kết chuỗi giá trị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết theo quy định hiện hành.

Những tỷ lệ trên là mức trần hỗ trợ, không đồng nghĩa mọi hộ sản xuất đều tự động được nhận ở mức tối đa. Theo Điều 16, ngân sách hỗ trợ phải căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều kiện từng địa bàn và khả năng cân đối ngân sách; không hỗ trợ trùng lặp cùng một nội dung với nguồn đầu tư khác của Nhà nước.

Việc chi, thanh toán kinh phí cũng phải căn cứ chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, công khai nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ và phần đối ứng là yêu cầu quan trọng để người dân hiểu đúng, chủ động tham gia.

Khuyến nông cộng đồng làm cầu nối tại địa bàn

Một nội dung được Thông tư số 48/2026/TT-BNNMT ngày 30/10/2026 hướng dẫn cụ thể là tổ chức và hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng.

Theo Điều 16 của Thông tư, tổ có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp, phản ánh nhu cầu và khó khăn của người dân, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, kinh doanh; đề xuất nội dung hỗ trợ; tư vấn, kết nối và phối hợp thực hiện hoạt động khuyến nông.

UBND cấp xã xem xét, quyết định thành lập hoặc kiện toàn tổ và ban hành quy chế hoạt động. Cá nhân tham gia trên cơ sở tự nguyện; các tổ chức có thể tham gia thông qua hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ hoặc hình thức phối hợp phù hợp.

Hằng năm, tổ tổng hợp nhu cầu tại địa bàn, xây dựng kế hoạch với mục tiêu, đối tượng, nội dung, kết quả dự kiến và nguồn lực thực hiện. Kế hoạch được gửi đến tổ chức khuyến nông cấp xã để rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt. Tổ chức khuyến nông cấp tỉnh đảm nhận việc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp đánh giá hiệu quả hoạt động.

Cơ chế này tạo điều kiện đưa nhu cầu từ đồng ruộng vào quá trình xây dựng kế hoạch. Với nông dân, có một đầu mối gần địa bàn giúp việc trao đổi kỹ thuật, phản ánh sâu bệnh, vướng mắc trong sản xuất và tìm kiếm hỗ trợ thuận tiện hơn.

Thông tư cũng xác định rõ hoạt động của tổ không thay thế chức năng quản lý nhà nước hoặc nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm. Sự phân định này cần được cụ thể hóa trong quy chế để tổ tập trung làm tốt vai trò hỗ trợ, kết nối.

Nhân rộng phải có bằng chứng về hiệu quả

Nguồn lực khuyến nông chỉ phát huy giá trị lâu dài khi kỹ thuật được tiếp nhận và tiếp tục áp dụng sau thời gian hỗ trợ. Đây là yêu cầu được thể hiện trong quy định xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án.

Theo Thông tư 48, dự án khuyến nông trung ương phải có phương án chuyển giao phù hợp, có khả năng duy trì, nhân rộng sau khi kết thúc. Đối với nhiệm vụ nhân rộng mô hình, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc mô hình phải được hội đồng nghiệm thu đánh giá có hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và đề nghị nhân rộng.

Thuyết minh phải xác định kết quả, sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật và minh chứng. Đơn vị thực hiện có trách nhiệm ghi chép, lưu giữ hồ sơ, tự kiểm tra và báo cáo. Với dự án, nhiệm vụ trung ương thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, Thông tư còn quy định bàn giao kết quả cho địa phương hoặc tổ chức, cá nhân để quản lý, duy trì, nhân rộng theo quyết định hoặc thuyết minh được duyệt.

Từ những yêu cầu này, việc đánh giá cần chú trọng khả năng áp dụng thực tế: người dân có làm chủ quy trình không, chi phí có phù hợp không, chất lượng sản phẩm có cải thiện không và mô hình có tiếp tục vận hành khi giảm hỗ trợ hay không.

Đối với nông nghiệp hữu cơ, đây là cơ hội để xây dựng hoạt động khuyến nông có chiều sâu hơn về quản lý đất, nguồn nước, vật tư đầu vào, ghi chép, kiểm soát lẫn tạp và tổ chức tiêu thụ. Những nội dung này cần được thiết kế theo tiêu chuẩn mà vùng sản xuất lựa chọn, có hướng dẫn xuyên suốt quá trình thực hiện.

Việc tham gia mô hình khuyến nông hoặc sử dụng phân bón hữu cơ không tự xác lập tình trạng chứng nhận hữu cơ của sản phẩm. Bởi vậy, tư vấn tiêu chuẩn, hồ sơ sản xuất và yêu cầu chứng nhận cần được làm rõ ngay từ khi xây dựng mô hình.

Để chính sách đi vào cuộc sống, địa phương cần bắt đầu từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn kỹ thuật phù hợp và xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Hợp tác xã, doanh nghiệp, viện, trường có thể tham gia bằng chuyên môn, công nghệ và khả năng kết nối thị trường; đồng thời phải minh bạch trách nhiệm, quyền lợi và chất lượng giải pháp chuyển giao.

Giá trị cuối cùng của chính sách khuyến nông được thể hiện ở năng lực sản xuất của người dân: hiểu quy trình, sử dụng nguồn lực hiệu quả, kiểm soát chất lượng và chủ động hơn trước thị trường. Khi những năng lực ấy được bồi đắp ngay tại cơ sở, các mô hình nông nghiệp xanh mới có điều kiện duy trì và mở rộng bằng hiệu quả thực tế.

*Bài viết có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.