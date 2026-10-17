Chính sách hỗ trợ thiết thực cho người làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh phục vụ nhân dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Áp lực từ cơ sở

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, cán bộ liên tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, giải đáp vướng mắc và phối hợp xử lý các trường hợp cần xác minh hoặc bổ sung giấy tờ. Bình quân mỗi ngày, trung tâm giải quyết khoảng 100 hồ sơ; vào giờ cao điểm, mỗi cán bộ phải xử lý hàng chục lượt yêu cầu, đồng thời hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Anh Nguyễn Ngọc Vĩnh, cán bộ tiếp nhận lĩnh vực văn hóa - xã hội Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh chia sẻ: “Công việc hiện nay không chỉ là tiếp nhận hồ sơ mà còn phải hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình; theo dõi tiến độ và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Có những trường hợp phải giải thích nhiều lần, nhất là khi thủ tục thay đổi hoặc liên quan đến nhiều cơ quan. Chúng tôi phải cố gắng giải quyết từng việc nhanh nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm chính xác, đúng quy định. Áp lực lớn nhất là phải cân đối thời gian giữa việc xử lý hồ sơ và hướng dẫn trực tiếp, hạn chế tối đa những sai sót để người dân không phải đi lại bổ sung hồ sơ”.

Ghi nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khê, Thanh Khê, Hải Châu, Hòa Xuân..., cán bộ cũng đang chịu áp lực lớn từ khối lượng hồ sơ, yêu cầu giải quyết đúng hạn và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, việc hướng dẫn người lớn tuổi chưa thành thạo công nghệ kê khai, đính kèm giấy tờ trực tuyến đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Áp lực công việc này càng rõ nét tại các xã miền núi, nơi người dân còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tân, anh Trần Ngọc Hòa, chuyên viên tư pháp - hộ tịch cho biết, có những thủ tục chỉ mất vài phút với người thạo công nghệ, nhưng với người chưa quen, cán bộ phải “cầm tay chỉ việc” từng bước và kiểm tra chéo thông tin để tránh sai sót.

Chính sách thiết thực, nâng cao chất lượng phục vụ

Để chia sẻ với những vất vả của cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, tại kỳ họp chuyên đề ngày 6/10, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ người làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp với mức 2 triệu đồng/người/tháng và 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục.

Ông Trần Văn Thể, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh nhìn nhận, chính sách mang ý nghĩa động viên thiết thực, giúp cán bộ thêm yên tâm công tác và tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ. “Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Sự quan tâm ấy nhắc nhở mỗi cán bộ phải nâng cao trách nhiệm, giải quyết hồ sơ đúng quy định, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần”, ông Thể nói.

Đồng quan điểm, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình đều cho rằng, chính sách còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, giúp người làm nhiệm vụ cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của thành phố, từ đó củng cố ý thức trách nhiệm với công việc.

“Công việc tại trung tâm hành chính công đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tụy và thường xuyên tiếp xúc, hỗ trợ người dân. Sự quan tâm về chế độ, chính sách là nguồn động viên để mỗi cán bộ “trau chuốt” hơn ở thái độ chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tình trong từng lần tiếp dân, giải quyết thủ tục”, ông Hùng chia sẻ.

Bên cạnh chính sách đãi ngộ, việc tổ chức công việc hợp lý cũng có ý nghĩa quan trọng trong giảm áp lực cho đội ngũ. Theo ông Hùng, các địa phương cần chủ động phân công nhân lực phù hợp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với hướng dẫn trực tiếp để người dân dễ tiếp cận, hạn chế sai sót và giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Chính sách còn có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ miền núi, địa bàn khó khăn. Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến khẳng định sự quan tâm của thành phố tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ nỗ lực đưa các thủ tục hành chính đến những địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Với địa bàn miền núi, việc phục vụ người dân đòi hỏi sự kiên trì, tận tụy và linh hoạt trong cách làm. Sự quan tâm của thành phố tiếp thêm động lực để đội ngũ nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa các thủ tục hành chính đến gần người dân hơn”, ông Chiến nói.

Tuy nhiên, bên cạnh chính sách đãi ngộ, việc tổ chức công việc hợp lý cũng có ý nghĩa quan trọng để giảm áp lực cho đội ngũ. Các địa phương cần chủ động phân công nhân lực phù hợp, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận.

Khi sự quan tâm về chế độ được tiếp nối bằng những chuyển biến cụ thể trong công việc hằng ngày: cán bộ tận tâm hơn, hồ sơ giải quyết đúng hạn, người dân được phục vụ tốt hơn, đó chính là giá trị nhân văn và thiết thực nhất mà chính sách hướng đến.