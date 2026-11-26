Với tinh thần xuyên suốt: “Bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới”, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kinh tế, tài chính - ngân sách. Những quyết sách này tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực, tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.