Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai với các nhóm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đang tiếp thêm nguồn lực, tạo động lực để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao giá trị nông sản và thu nhập.
Chi tiết Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai xem
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/inforgraphic-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-san-xuat-nong-lam-nghiep-thuy-san-post915442.html