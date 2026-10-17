Chính sách hỗ trợ phải tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn mạnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Chiều 17/10, Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh đã thảo luận tại Tổ 6 về các dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Chuyển tư duy từ hỗ trợ sang tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Luật, đồng thời cho rằng dự thảo đã thể hiện bước chuyển từ tư duy hỗ trợ sang tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh.

ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế bảo lãnh tín dụng, chia sẻ rủi ro, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp tiếp cận vốn; nghiên cứu tính thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế, đồng thời bảo đảm thống nhất với pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế chuyển tiếp phù hợp, cho phép doanh nghiệp tiếp tục hưởng các gói hỗ trợ đã được phê duyệt khi vượt ngưỡng quy mô do tăng trưởng thực chất. Theo đại biểu, chính sách cần hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, từng bước lớn mạnh và giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước.

ĐBQH Nguyễn Hữu Nghĩa (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu Nguyễn Hữu Nghĩa (Hưng Yên) nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ cần được thiết kế khoa học, có mục tiêu cụ thể và không nên kéo dài trong suốt vòng đời doanh nghiệp, tránh tạo tâm lý ỷ lại. Theo đại biểu, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn thiết thực nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn.

Cơ chế bảo lãnh tín dụng và các quỹ hỗ trợ vốn cần được hoàn thiện để giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản về tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, các quy định về kế toán, thuế và mặt bằng kinh doanh cần được đơn giản hóa, bảo đảm sát thực tiễn, dễ áp dụng, tránh đưa ra những chính sách chung chung hoặc thủ tục phức tạp.

ĐBQH Lê Thị Song An (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng tăng tính khả thi, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả chính sách. Đại biểu kiến nghị nghiên cứu kéo dài thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3 năm lên 5 năm đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; làm rõ tiêu chí dành quỹ đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê lại.

Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa dữ liệu sẵn có, tách thời hạn công khai chương trình hỗ trợ với kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả. Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ hệ quả pháp lý của kết quả đánh giá, làm căn cứ điều chỉnh, mở rộng hoặc chấm dứt chương trình hỗ trợ và phân bổ ngân sách cho giai đoạn tiếp theo.

ĐBQH Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) đề nghị hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng cụ thể, có tính khuyến khích và bảo đảm khả thi. Đối với chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại Điều 10, đại biểu đề xuất nghiên cứu ưu đãi thuế đối với phần thu nhập từ cho thuê đất, mặt bằng trong khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời khuyến khích đầu tư xây dựng nhà xưởng có hạ tầng để cho các doanh nghiệp này thuê.

Về hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 18, cần quy định cụ thể cơ chế phát triển các vườn ươm, khu làm việc chung và cơ sở thí nghiệm, tránh dẫn chiếu chung chung sang pháp luật hiện hành khiến chính sách thiếu tính đột phá.

Đối với chính sách thuế và kế toán tại Điều 9, đại biểu đề nghị xác định rõ lộ trình rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm doanh nghiệp siêu nhỏ thực sự được áp dụng chế độ kế toán và thủ tục hành chính đơn giản. Theo đại biểu, các chính sách cần đi kèm giải pháp thực thi và lộ trình cụ thể, tránh tình trạng quy định đúng nhưng khó triển khai trong thực tế.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng dịch vụ kế toán

Liên quan đến các quy định về hoạt động kế toán và kiểm toán, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ kế toán...

ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu đề nghị làm rõ chủ thể kinh doanh dịch vụ kế toán, quy định cụ thể tiêu chuẩn và chứng chỉ năng lực hành nghề đối với người ký báo cáo tài chính; bổ sung các nguyên tắc về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm lưu trữ, cung cấp hồ sơ của tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán; xác định trách nhiệm pháp lý khi sử dụng phần mềm, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kế toán, tránh việc ứng dụng công nghệ trở thành căn cứ miễn trừ trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát dựa trên đánh giá rủi ro, giao Chính phủ quy định tiêu chí và phương thức thực hiện, bảo đảm khả thi trong bối cảnh số lượng đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán ngày càng tăng.