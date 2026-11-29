Trước những nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại và bắt nạt trực tuyến ngày càng phức tạp, chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” đang được lực lượng Công an các cấp phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng. Không chỉ giúp các các em học sinh, sinh viên nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, chiến dịch còn hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối, đồng hành và hỗ trợ trẻ em từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng.