Chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 423/2026/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất lên tới 3,63 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 1/2027 góp phần tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người tiếp cận giáo dục, duy trì việc học tập và phát triển nguồn nhân lực.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/chinh-sach-ho-tro-hoc-tap-doi-voi-nguoi-hoc-thuoc-cac-dan-toc-thieu-so-rat-it-nguoi-671339