Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh và cấp xã của tỉnh Lào Cai
HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản hợp nhất số 02/2026/VBHN-NQ-HĐND ngày 16/10/2026 về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh và cấp xã của tỉnh Lào Cai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chinh-sach-ho-tro-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-den-cong-tac-tai-trung-tam-hanh-chinh-tinh-va-cap-xa-cua-tinh-lao-cai-post913809.html