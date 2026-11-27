Quốc hội Khóa XVI

Thể chế đã có bước tiến, thực thi vẫn còn điểm nghẽn

Phát biểu tham luận tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu kịp thời thể chế hóa chính sách giáo dục, tạo nền tảng cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ngành giáo dục cần chủ động chuẩn bị nguồn lực, nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hiện tại và khả năng làm chủ những ngành nghề, lĩnh vực mới trong tương lai.

PGS. TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu tham luận tại hội thảo ﻿(ảnh QH).

Đánh giá về kết quả hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, trong đó có Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Cùng với đó là các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chính sách tập trung vào bốn định hướng lớn: mở rộng cơ hội tiếp cận, bảo đảm công bằng trong giáo dục; đổi mới quản trị, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, những kết quả này đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức phát triển giáo dục, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu đột phá trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai trong năm 2026 cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách được ban hành với kết quả thụ hưởng của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục.

Những vướng mắc nổi lên là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp tại một số địa bàn chưa được giải quyết căn bản; công tác tuyển dụng, điều động, bố trí giáo viên còn khó khăn do phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Việc thực hiện quyền tự chủ tại một số cơ sở giáo dục còn lúng túng, phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn với nguồn lực bảo đảm và trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực chất lượng cao ở một số nơi chưa gắn chặt với hiệu quả sử dụng cũng như nhu cầu thực tế của phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội thảo (ảnh QH).

Từ thực tế này, PGS.TS Triệu Thế Hùng nhấn mạnh: “Trọng tâm hiện nay không nằm ở việc ban hành thêm văn bản mà phải kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ, nguồn lực được bố trí đầy đủ, người dân được thụ hưởng thực chất”.

Giám sát đến cùng, lấy người học làm thước đo

Để khắc phục những điểm nghẽn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề xuất ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại từng chính sách; xác định rõ nội dung đã đủ điều kiện triển khai và những vấn đề còn vướng mắc về thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn giải quyết. Ưu tiên đẩy nhanh việc ban hành văn bản hướng dẫn liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Việc sửa đổi luật, nghị quyết cần có đủ căn cứ và tổng kết từ thực tiễn; chính sách mới phải được đánh giá tác động kỹ lưỡng. Trong đó, cần bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Cùng với hoàn thiện cơ chế thực thi, cần bảo đảm nguồn lực đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với hiệu quả đầu ra. Ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn còn thiếu hụt, nhất là vùng khó khăn; tính đủ kinh phí và điều kiện vận hành để công trình sau khi hoàn thành được sử dụng hiệu quả.

Đối với đào tạo nhân lực chất lượng cao, cần đẩy mạnh cơ chế đặt hàng trên cơ sở xác định rõ nhu cầu, chuẩn đầu ra, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Quang cảnh hội thảo (ảnh QH).

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường giám sát, đánh giá và theo dõi việc xử lý vướng mắc. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Văn hóa và Xã hội theo thẩm quyền cần tập trung giám sát các chính sách trọng tâm về miễn, hỗ trợ học phí; phát triển đội ngũ nhà giáo; thực hiện quyền tự chủ và hiệu quả đầu tư đặt hàng đào tạo.

Đặc biệt, hoạt động giám sát phải lấy kết quả thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo làm thước đo. Mỗi kiến nghị sau giám sát cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, bảo đảm vướng mắc được khắc phục thực chất, không dừng lại ở việc trả lời hay báo cáo kết quả.

“Thể chế phải kịp thời, đồng bộ và khả thi; tổ chức thực hiện phải quyết liệt, hiệu quả; giám sát phải gắn với trách nhiệm và kết quả đến cùng”, PGS.TS Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.