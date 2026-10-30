Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2026

Học sinh Trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội). Ảnh: Thiên Ân

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ

Từ ngày 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Nội dung này được quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cũng theo điều lệ, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Việc thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng bị cấm. Đồng thời, Ban đại diện không được sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của Ban đại diện để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Nghị định xác định việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ phải được thực hiện toàn diện, bền vững, có chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực và thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo và những đối tượng cần được hỗ trợ.

Nhà nước cũng ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi và giáo dục bắt buộc trên phạm vi cả nước.

Với công tác xóa mù chữ, việc triển khai được gắn với giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; trong đó chú trọng các địa bàn, nhóm người học còn gặp khó khăn trong tiếp cận cơ hội học tập.

Sửa đổi 4 môn trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông

Từ ngày 10/11, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được sửa đổi, cập nhật ở 4 môn theo chương trình mới và đơn vị hành chính sau sắp xếp, theo Thông tư số 78/2026/TT-BGDĐT.

Thông tư chủ yếu sửa đổi, bổ sung các nội dung có tính chất cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học.

Ở cấp trung học cơ sở, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào môn lịch sử và địa lý. Ở cấp trung học phổ thông, các nội dung được điều chỉnh thuộc 3 môn: lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp phải có ít nhất 9 thành viên

Thông tư số 82/2026/TT-BGDĐT quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 15/11.

Theo đó, thông tư quy định tổ biên soạn chương trình môn học trong giáo dục nghề nghiệp phải có ít nhất 9 thành viên, trong đó có đại diện cán bộ quản lý; giáo viên, giảng viên; chuyên gia; đại diện người sử dụng lao động có hoạt động trong lĩnh vực liên quan; đại diện hiệp hội ngành, nghề (nếu có).

Tiêu chuẩn của thành viên tổ biên soạn chương trình môn học yêu cầu có trình độ đại học trở lên; am hiểu và có kinh nghiệm về phát triển chương trình đào tạo liên quan đến môn học; có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy hoặc công tác liên quan đến môn học.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15/11.

Thông tư quy định hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện. Hoạt động nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không làm tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật; không được chuyển, tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.