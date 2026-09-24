Chính sách giảm nghèo đặc thù của thành phố

Nghị quyết số 64 quy định một số chính sách giảm nghèo đặc thù, trong đó đáng chú ý là hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động và người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng thấp hơn ngưỡng trên của mức sống trung bình từng khu vực theo quy định của Chính phủ.

Cùng các chính sách hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về bảo hiểm y tế; khuyến khích thoát nghèo bền vững đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động; hỗ trợ tín dụng đối với hộ gia đình có mức sống trung bình và các chính sách có liên quan theo quy định.

Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được thành phố hỗ trợ thêm 0,5 lần so với mức đang hưởng. Người có công với cách mạng được thành phố hỗ trợ số tiền chênh lệch giữa các mức phụ cấp, trợ cấp so với ngưỡng trên của mức sống trung bình đối với khu vực thành thị là 3 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn là 2,25 triệu đồng/người/tháng.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới nhà ở mức 100 triệu đồng/nhà ở, sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà ở; hoặc được hỗ trợ 100% tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong trường hợp chưa được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Ngân sách thành phố hỗ trợ thêm để đảm bảo 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo.

Các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững được áp dụng gồm: hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế trong 36 tháng sau khi được công nhận thoát nghèo; hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ mới thoát nghèo hoặc chương trình tín dụng phù hợp để phát triển sản xuất, kinh doanh, với dư nợ vay tối đa 100 triệu đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ khi phát sinh khoản vay.

Chi phí học tập được hỗ trợ 150 nghìn đồng/học sinh/tháng, tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo là 560 nghìn đồng/trẻ/tháng, hỗ trợ theo 9 tháng/năm và tối đa không quá 3 năm học liên tục kể từ sau khi hộ được công nhận thoát nghèo. Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh, sinh viên theo học chính quy kể từ khi hộ được công nhận thoát nghèo đến khi kết thúc khóa học.

Nghị quyết số 64 của HĐND thành phố có hiệu lực từ tháng 7/2026. UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyên truyền về chính sách này để người dân được biết rộng rãi.

Đồng thời động viên, khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Các ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép các mục tiêu, nội dung của Nghị quyết 64 trong cộng đồng dân cư, áp dụng chính sách để tạo sinh kế cho người dân, đảm bảo công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.