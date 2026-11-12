Chính sách giảm 30% thuế: Trợ lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tiếp sức cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Theo quy định tại Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, các DN, cá nhân và hộ kinh doanh (HKD) có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm sẽ chính thức được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập DN trong 2 năm 2026 và 2027. Thông tin này nhanh chóng đến với các cá nhân, HKD và DN trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1, Thuế tỉnh rà soát doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc diện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: T.Sỹ

Chị Phạm Trần Thu Trang - Chủ một cửa hàng tạp hóa tại phường Quy Nhơn Nam, cho biết, vốn đầu tư cho hàng hóa khá lớn nhưng lợi nhuận thu về không nhiều, do đó áp lực chi trả tiền mặt bằng, tiền hàng và tiền thuế hằng tháng là rất lớn. Với doanh thu chưa tới 1 tỷ đồng/năm, chắc chắn gia đình chị thuộc diện được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Điều này giúp giảm bớt chi phí đầu tư, tâm lý cũng thoải mái hơn khi không còn phải quá lo lắng nhiều về nghĩa vụ nộp thuế như trước, tạo động lực để chị tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 20.400 DN cùng hơn 66.000 HKD đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đa số DN và HKD có quy mô còn hạn chế cùng năng lực quản trị chưa thực sự đồng đều, dẫn đến không ít khó khăn khi đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và tiếp cận thị trường. Chính vì vậy, chính sách giảm 30% thuế trong 2 năm liên tục là trợ lực lớn giúp cải thiện đáng kể dòng tiền và tạo điểm tựa cho các cơ sở kinh doanh tái đầu tư.

Xét ở góc độ vĩ mô, dù chính sách này có thể làm sụt giảm nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đây lại là một khoản đầu tư đầy chiến lược. Khi “sức dân được khoan thư”, khu vực kinh tế tư nhân - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, có thêm dư địa phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Một khi các HKD và DN nhỏ đủ sức lớn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh thì nguồn thu ngân sách nhà nước cũng nhờ đó mà được củng cố một cách ổn định, bền vững hơn.

Đảm bảo tối đa quyền lợi người nộp thuế

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, ngành Thuế tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc để chính sách sớm đi vào cuộc sống. Trước hết, Thuế tỉnh tóm lược những điểm mới, những điểm cần lưu ý của Nghị định đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử và trên các trang mạng xã hội của đơn vị để người dân, DN nắm bắt thông tin, từ đó xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Cùng với đó, đơn vị tập trung rà soát, xác định cụ thể cá nhân, HKD và DN có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm để tư vấn, hướng dẫn cho họ áp dụng đúng các quy định mới.

Công chức Thuế cơ sở 1 tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thông về hoạt động kinh doanh. Ảnh: T.Sỹ

Theo Thuế tỉnh, điều kiện được giảm thuế phải căn cứ trên tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm. Với cá nhân, nếu dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng thì khai giảm thuế, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm. Nếu doanh thu vượt 10 tỷ đồng thì không còn thuộc diện giảm 30% thuế và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho người kinh doanh, việc giảm 30% được thực hiện đối với số thuế thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay đáp ứng điều kiện. Hồ sơ kê khai được nộp cùng tờ khai thuế tương ứng. Người kinh doanh cũng phải khai điều chỉnh, nộp cùng hồ sơ khai thuế của kỳ có doanh thu lũy kế từ đầu năm vượt 10 tỷ đồng.

Khoản thuế phải nộp bổ sung này không bị tính tiền chậm nộp đến hạn nộp hồ sơ của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng. Nếu đã kê khai thuế nhưng chưa kê khai giảm thuế, cá nhân được bổ sung hồ sơ hoặc xác định số thuế được giảm khi quyết toán năm. Số tiền nộp thừa được xử lý theo quy định về bù trừ, hoàn thuế.

Tương tự, DN dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng phải tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế thu nhập DN hằng quý. Số thuế được giảm sẽ được tính trên toàn bộ thu nhập của DN trong kỳ tính thuế năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. DN đang hưởng ưu đãi thuế khác được giảm thêm 30% trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi đó. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng, DN phải kê khai, nộp đủ số thuế còn thiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Chính sách giảm thuế theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP tác động sâu rộng đến người dân và DN. Vì vậy, toàn ngành Thuế tỉnh tiếp tục phát huy hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ thuế đi vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân và DN.