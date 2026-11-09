Chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 29/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Chính sách có tác động tích cực đến cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chinh-sach-giam-30-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-post914012.html