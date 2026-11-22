ĐBP - Sau sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, số lượng người có uy tín tại nhiều địa phương có sự thay đổi, đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách. Trước thực tế đó, các địa phương đang tập trung kiện toàn đội ngũ và triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, bảo đảm quyền lợi cho người có uy tín, tạo điều kiện để lực lượng này tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Xã Tuần Giáo có 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND xã. Để kiện toàn đội ngũ, UBND xã yêu cầu các thôn, bản rà soát những người đã được công nhận, đối chiếu với tiêu chí, điều kiện và tình hình thực tế sau sáp nhập. Đối với thôn, bản mới hình thành, việc lựa chọn được thực hiện theo địa bàn mới, không mặc nhiên chuyển danh sách người có uy tín của các thôn, bản cũ sang. Theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP, trình tự lựa chọn được thực hiện từ hội nghị thôn, bản, bảo đảm ít nhất 2/3 số hộ gia đình tham dự; mỗi thôn, bản đề cử ít nhất 2 người để lựa chọn 1 người. Người được lựa chọn phải nhận được sự thống nhất của trên 50% tổng số hộ gia đình thông qua bỏ phiếu hoặc biểu quyết.

Ông Quàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo cho biết: Xã chú trọng lựa chọn những người thực sự được nhân dân tín nhiệm, có khả năng tập hợp, vận động cộng đồng. Đặc biệt, tại các thôn, bản mới sau sáp nhập, việc lựa chọn cần căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng và mức độ gắn bó của từng cá nhân với người dân. Những trường hợp không còn đủ điều kiện phải được xem xét đưa ra khỏi danh sách, thay thế hoặc bổ sung theo quy định. Qua đó, bảo đảm đội ngũ người có uy tín phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác tại cơ sở.

Cùng với việc kiện toàn danh sách, xã Tuần Giáo duy trì các hoạt động thăm, động viên người có uy tín. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thăm 40 người, mức 500.000 đồng/người, tổng kinh phí 20 triệu đồng; tổ chức 2 lượt thăm hỏi người có uy tín ốm đau. Cử 20 đại biểu tham gia tập huấn năm 2026 về các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Qua đó, tạo điều kiện để người có uy tín cập nhật kiến thức, thông tin, phục vụ hoạt động tại địa bàn.

Tại xã Pu Nhi, sau sáp nhập thôn, bản, số lượng người có uy tín được điều chỉnh từ 25 người xuống còn 16 người. Người có uy tín được hỗ trợ cung cấp thông tin, tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động; được cấp miễn phí ấn phẩm báo chí và tham gia các hoạt động tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Về hỗ trợ vật chất, người có uy tín được thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, hoặc lễ hội truyền thống của dân tộc. Trường hợp gia đình gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố gây thiệt hại về người hoặc tài sản cũng được thăm hỏi, hỗ trợ theo quy định. Khi người có uy tín hoặc thân nhân trong gia đình qua đời, mức thăm viếng, động viên là 1 triệu đồng/trường hợp…

Bà Cà Thị Chính, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, vai trò của người có uy tín trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân càng quan trọng. Địa phương luôn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên để người có uy tín yên tâm công tác. Đối với những người trước đây đảm nhiệm vai trò này nhưng nay không tiếp tục tham gia do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, xã luôn ghi nhận những đóng góp của các ông, bà. Với đội ngũ hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mọi người phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm, đóng góp cho địa phương.

Ông Vì Văn Lâm (ngoài cùng bên phải), người có uy tín bản Cang, xã Thanh An tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, xã Thanh An có 19 người có uy tín, được bầu lại từ ngày 14/10/2026, độ tuổi từ 50 - 70. Trong đó, một người đồng thời đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ. Với địa bàn thôn, bản có sự thay đổi về quy mô, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ở bản Cang, ông Vì Văn Lâm là người được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín. Am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân, ông thường xuyên tham gia các hoạt động tại bản, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Vì Văn Lâm chia sẻ: Trong thời gian đảm nhiệm vai trò người có uy tín, tôi luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chế độ, chính sách dành cho người có uy tín được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đây là nguồn động viên để chúng tôi yên tâm, có thêm trách nhiệm với công việc chung. Bản thân tôi luôn cố gắng gương mẫu trong cuộc sống, tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế và xây dựng bản ngày càng tốt đẹp hơn.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng trách nhiệm của mỗi người có uy tín sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định ở vùng dân tộc thiểu số.