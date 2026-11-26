Chính sách thiết thực tạo nền tảng an sinh

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt mà còn là quá trình tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, tiếp cận các cơ hội phát triển và từng bước nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Thực tế tại tỉnh Vĩnh Long cho thấy, thông qua các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn vay ưu đãi và tạo việc làm, nhiều hộ đồng bào Khmer có thêm điều kiện cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Những ngày cận Tết Chôl Chnam Thmây năm 2026, về xã Song Lộc, dễ dàng cảm nhận niềm vui của nhiều gia đình Khmer khi cuộc sống từng bước khởi sắc. Với bà con, Tết cổ truyền không chỉ là dịp sum họp, thực hiện các nghi lễ truyền thống mà còn là thời điểm nhìn lại những đổi thay trong lao động, sản xuất và đời sống gia đình.

Gia đình anh Thạch Ngọc Tâm, ngụ ấp Bình La, xã Song Lộc, là một trong những hộ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở. Thuộc diện cận nghèo, gia đình có ba nhân khẩu, không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ không ổn định của anh Tâm. Khó khăn về nhà ở từng là một trong những trở ngại khiến gia đình khó có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Nhờ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chính sách của Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của hai bên gia đình, anh Tâm đã xây dựng được căn nhà mới khang trang. Niềm vui có nơi ở ổn định không chỉ giúp gia đình yên tâm hơn trong sinh hoạt mà còn tạo thêm động lực để anh tiếp tục lao động, tìm kiếm cơ hội cải thiện thu nhập.

Câu chuyện của gia đình anh Thạch Ngọc Tâm cho thấy ý nghĩa thiết thực của chính sách an sinh đối với những hộ còn khó khăn. Một căn nhà kiên cố không thể thay thế sinh kế lâu dài, nhưng là điểm tựa quan trọng để người dân ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng trước mắt và có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế.

Tiết mục múa truyền thống của đồng bào Khmer góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống cộng đồng

Tại ấp Bình La, nơi có trên 95% dân số là đồng bào Khmer, đời sống người dân vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn vay và phát triển sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình cải thiện điều kiện sống, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, chính sách tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng mở ra hướng cải thiện thu nhập cho nhiều gia đình. Trường hợp gia đình chị Sơn Hồng ở xã Song Lộc là một ví dụ.

Trước đây, gia đình chị thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu từ hoạt động mua bán nhỏ. Nhờ được chính quyền địa phương và ngân hàng tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, con chị có cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo chị Hồng, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, người con có thu nhập ổn định, gửi về gia đình khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn tiền tích lũy giúp gia đình cải thiện kinh tế, sửa sang nhà cửa và chuẩn bị đón Tết Chôl Chnam Thmây trong điều kiện tốt hơn.

Từ những trường hợp cụ thể có thể thấy, chính sách dân tộc phát huy hiệu quả khi không chỉ tập trung hỗ trợ một nhu cầu đơn lẻ mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều cơ hội phát triển. Nhà ở giúp ổn định nơi cư trú; việc làm tạo nguồn thu nhập; vốn vay và hỗ trợ sản xuất mở ra khả năng phát triển kinh tế hộ gia đình. Các chính sách này cần được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng và gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Ông Ngô Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Song Lộc, cho biết đồng bào Khmer trên địa bàn phấn khởi trước các chủ trương, chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những chính sách về nhà ở, đất sản xuất, nước sạch và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Địa phương cũng tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Những kết quả này cho thấy việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ bảo đảm an sinh cơ bản đến tạo cơ hội việc làm và phát triển sinh kế. Khi chính sách đến đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế, người dân có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phát huy nội lực, hướng đến giảm nghèo bền vững

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước là điều kiện quan trọng, song để thoát nghèo bền vững, mỗi hộ gia đình cần phát huy ý chí vươn lên, chủ động lao động, học hỏi và đổi mới cách làm.

Tại xã Song Lộc, nhiều người Khmer đã chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tạo việc làm tại địa phương. Tiêu biểu là mô hình trồng dưa lưới của anh Huỳnh Sa Rây, Tổ trưởng tổ trồng màu công nghệ cao ấp Hòa Lạc A. Với diện tích 1.000 m², sau khoảng 70 ngày canh tác, mỗi vụ gia đình anh thu lợi nhuận 30-40 triệu đồng sau khi trừ chi phí, đồng thời tạo việc làm cho bốn lao động với mức lương khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm. Để nhân rộng, người dân cần được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thông tin thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, công tác tuyên truyền, vận động cũng được chú trọng. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Song Lộc, cho biết lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín tuyên truyền phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động đồng bào Khmer chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động tiếp cận chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hạn chế rủi ro trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt.

Chùa Khmer là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng đồng bào Khmer

Cùng với đó, vai trò của chính quyền cơ sở, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng cần tiếp tục được phát huy. Đây là lực lượng gần dân, hiểu địa bàn, có điều kiện nắm bắt nhu cầu và những khó khăn cụ thể của từng hộ gia đình. Thông qua tuyên truyền, vận động và hướng dẫn trực tiếp, các chủ trương, chính sách có thể được chuyển tải bằng cách dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt của đồng bào Khmer.

Thực tiễn tại xã Song Lộc cũng cho thấy, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh, trật tự có mối liên hệ chặt chẽ. Khi đời sống được cải thiện, người dân có việc làm và thu nhập ổn định, điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng cũng được nâng lên. Ngược lại, môi trường an ninh, trật tự ổn định tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm lao động, sản xuất và đầu tư phát triển kinh tế.

Từ câu chuyện của những hộ được hỗ trợ nhà ở, gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài đến mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, có thể thấy con đường vươn lên của đồng bào Khmer được hình thành từ sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ và nỗ lực tự thân. Nhà nước tạo điều kiện, địa phương đồng hành, còn người dân chủ động nắm bắt cơ hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển cuộc sống.

Để giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer, thời gian tới cần tiếp tục triển khai chính sách dân tộc đồng bộ, đúng đối tượng, sát nhu cầu; ưu tiên hỗ trợ những điều kiện thiết yếu, đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò người có uy tín và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Tết Chôl Chnam Thmây là dịp để đồng bào Khmer gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, mùa màng thuận lợi và cuộc sống đủ đầy. Những đổi thay trong từng mái nhà, mô hình sản xuất và cơ hội việc làm hôm nay cho thấy khi chính sách được triển khai thiết thực, gắn với tinh thần tự lực, tự cường của người dân, sẽ tạo thêm động lực để đồng bào Khmer vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn sự đoàn kết tại địa phương.