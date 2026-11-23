Tuyên truyền phổ biến chính sách tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khởi sắc vùng cao

Một địa bàn như huyện Yên Lập (cũ), nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc trở thành “điểm tựa” cực kỳ quan trọng giúp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Giai đoạn 2021-2025, cách làm sáng tạo của địa phương khi lồng ghép sự hỗ trợ từ các Chương trình MTQG và những nguồn lực khác (tổng 370 tỷ đồng), đã làm thay đổi vượt bậc về hệ thống giao thông miền núi, tạo sinh kế thiết thực và chuyển biến tích cực đời sống đồng bào. Người dân được tuyên truyền nâng cao nhận thức đồng hành với Chương trình MTQG, đã tạo nên phong trào hiến đất, hiến cây, góp công làm đường nông thôn rộng khắp. Đây là địa bàn nhiều xã miền núi khó khăn ở tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên có hàng trăm hộ đồng bào thiểu số viết đơn xin tự thoát nghèo. Và chỉ riêng về y tế, với cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh thay đổi nhanh chóng, đã có tới hơn 406.000 lượt người được khám sức khỏe định kỳ, trên 6.100 hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ BHYT.

Tại huyện Thanh Sơn (cũ), nơi cũng có tới hơn 60% dân số là đồng bào thiểu số (32 dân tộc chung sống, phần lớn là đồng bào Mường), chính sách dân tộc của Chương trình MTQG đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và thực hiện khá hiệu quả nhiều mô hình sinh kế. Năm 2023 tại xã Khả Cửu (cũ), công tác chính sách dân tộc đã tập trung hỗ trợ gần 2.000 hộ về đất ở, đất sản xuất. Đến năm 2024, tại xã Tất Thắng (cũ) có 5.000 nhân khẩu, người Mường chiếm tới 72% dân số, hàng nghìn hộ dân đã được hỗ trợ phát triển cây chè, bưởi, cây gỗ lớn, sản xuất ngày càng mở rộng, góp phần tăng thu nhập, từ đây tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng xuống còn hơn 5%. Toàn huyện Thanh Sơn (cũ) giai đoạn này có tới 81 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, y tế được bố trí vốn, cũng là giai đoạn xuất hiện hàng trăm mô hình sinh kế từ đồi rừng, gia trại, chăn nuôi lớn mang lại thu nhập khá, giảm tỷ lệ nghèo còn hơn 7%, nhiều xã đã ra khỏi Chương trình 135.

Xóa khác biệt miền núi và miền xuôi

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nền tảng số. Ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ.

Chỉ nhắc đến hai địa bàn miền núi Yên Lập và Thanh Sơn (theo định danh cũ), với những con số hỗ trợ nguồn lực, đã nói lên hiệu quả rất lớn của công tác chính sách dân tộc từ Chương trình MTQG dành cho đồng bào thiểu số. Giai đoạn 2026-2030 bước vào một thế trận cao hơn, toàn diện hơn, đồng bộ hơn, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có dư địa tiềm năng lớn nhưng cũng có thêm nhiều địa bàn vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Với 51 dân tộc anh em chung sống (tỷ lệ đồng bào thiểu số chiếm hơn ¼ dân số, khoảng 1 triệu người), và có tới 52 xã miền núi khó khăn với hơn 700 thôn bản đặc biệt khó khăn.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP về phân định vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2030, Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành công văn tổ chức triển khai, và UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch thực hiện rà soát, phân định vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở quan trọng xác định, phân định thôn vùng đồng bào DTTS&MN, thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp để có thế trận thực hiện Chương trình MTQG hiệu quả toàn diện, bảo đảm chính sách dân tộc được triển khai đúng địa bàn, đúng đối tượng, với sự bố trí, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Phú Thọ xác định phát triển vùng DTTS&MN là một trụ cột trong chiến lược phát triển toàn tỉnh, có quy hoạch thống nhất phát triển vùng đồng bào thiểu số của cả 3 tỉnh cũ, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng, trong đó lưu tâm đưa hàng hóa, lao động, dịch vụ của vùng DTTS tham gia chuỗi giá trị chung của tỉnh.

Với nguồn hỗ trợ từ Trung ương lên đến hơn 4.600 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 dành cho các Chương trình MTQG, thì năm đầu tiên đã đặt ra yêu cầu cao về tiến độ chuẩn bị, tổ chức thực hiện và giải ngân vốn. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, giai đoạn mới đã và đang chuyển phương thức hỗ trợ từ “cấp phát” sang “đầu tư có điều kiện, có thu hồi, có liên kết”. Chính sách dân tộc đặc biệt coi trọng phát triển các mô hình khuyến nông - lâm gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ vốn tín dụng chính sách gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa Mường, Sán Dìu, Dao và các dân tộc khác trên địa bàn. Ngoài ra chú trọng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người DTTS, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, đánh giá chính sách, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng địa bàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tăng cường đồng hành với chính sách dân tộc, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc nhận thức đúng về sự chuyển đổi tư duy chính sách, từ đó chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển với tư cách chủ thể, không thụ động trông chờ, gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Toàn hệ thống chính trị và đồng bào Đất Tổ quyết tâm cán đích tỷ lệ nghèo chỉ còn 2% trong thời gian tới, và công tác chính sách dân tộc đóng vai trò rất lớn nhằm đạt được mục tiêu quan trọng này, tiến đến cơ bản xóa bỏ khác biệt phát triển giữa miền núi và miền xuôi.