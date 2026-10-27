Chính sách dân tộc – động lực phát triển ở Chế Tạo

Giữa núi rừng trùng điệp của Chế Tạo, những thửa ruộng vàng mùa gặt, nương ngô xanh trên sườn núi và tiếng máy nông nghiệp vang lên giữa bản làng đang vẽ nên bức tranh đổi thay ở vùng cao. Đằng sau những chuyển động ấy là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng những chính sách dân tộc được triển khai thiết thực, sát với đời sống người dân. Từ những mái nhà mới đến chiếc máy cày trên đồng ruộng, mỗi sự hỗ trợ đang góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để đồng bào vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trên chính quê hương mình.

Điểm tựa từ những chính sách thiết thực

Ở xã đặc biệt khó khăn Chế Tạo, nơi địa hình núi non hiểm trở, chia cắt, cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, một mái nhà kiên cố, một chiếc máy cày hay một lớp tập huấn kỹ thuật đều mang ý nghĩa thiết thực. Bởi vậy, địa phương chú trọng triển khai chính sách dân tộc gắn với nhu cầu thực tế, lấy chăm lo đời sống và tạo sinh kế cho người dân làm trọng tâm.

Nhân dân xã Chế Tạo được khám, chữa bệnh miễn phí từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trong 9 tháng năm 2026, xã rà soát, quản lý 776 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí 526 triệu đồng; đồng thời phối hợp hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt, đến ngày 15/6/2026, cả 8/8 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã hoàn thành, với tổng kinh phí hỗ trợ 480 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Những mái nhà mới không chỉ che mưa, chắn gió mà còn giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Trong 9 tháng, xã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, thu hút hơn 900 lượt người tham dự. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đồng chí Giàng A Chua - Chủ tịch UBND xã Chế Tạo cho biết: “Những năm gần đây, xã đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình, dự án tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo

Nếu an sinh xã hội là điểm tựa trước mắt thì hỗ trợ sinh kế chính là nền tảng cho giảm nghèo bền vững. Ở Chế Tạo, chính sách dân tộc hiện hữu trên những thửa ruộng, nương ngô qua việc hỗ trợ máy móc, cây trồng, vật nuôi và chuyển giao kỹ thuật.

Đoàn công tác xã Chế Tạo tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại xã Mường Khương.

Anh Giàng A Phềnh, ở thôn Pú Vá, cũng như những người dân nơi non cao này đều cảm nhận rõ sự đổi thay ấy. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ máy cày, công việc làm đất của gia đình anh bớt nhọc nhằn, tiến độ gieo trồng nhanh hơn. Không chỉ phục vụ gia đình, chiếc máy còn giúp anh hỗ trợ các hộ khác nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Cách đây mấy năm, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ máy cày, nhờ đó việc làm đất đỡ vất vả hơn, năng suất cây trồng cũng cao hơn. Tôi cũng giúp đỡ các hộ trong thôn làm đất nên tiến độ gieo cấy nhanh hơn, bảo đảm mùa vụ”, anh Phềnh chia sẻ.

Được tham gia lớp đào tạo kỹ thuật trồng ngô lai do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức, anh Phềnh còn biết thêm cách lựa chọn giống, chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất, giảm bớt rủi ro và nâng cao hiệu quả canh tác.

Theo ông Giàng A Cớ - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chế Tạo, địa phương chú trọng kết hợp hỗ trợ máy móc, cây - con giống với đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân biết cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Xã tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc 268 ha lúa vụ mùa, 30 ha sắn và 5 ha rau màu; chủ động bố trí sản xuất rau vụ đông sau thu hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được tăng cường. Đến nay, tổng đàn gia súc chính đạt 4.000 con, đàn gia cầm đạt 10.600 con; công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng được triển khai theo kế hoạch.

Cán bộ và Nhân dân thôn Pú Vá ra quân làm đường giao thông nông thôn.

Giữa vùng cao còn nhiều gian khó, rừng cũng là nguồn sống gắn bó mật thiết với đồng bào. Vì thế, công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được chú trọng. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 82,9%, hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng góp phần nâng cao trách nhiệm cộng đồng, tạo thêm nguồn lực để người dân gắn bó với rừng.

Từ những mái nhà mới, chiếc máy cày trên nương đến những cánh rừng xanh ngút ngàn, chính sách dân tộc ở Chế Tạo đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Mỗi sự hỗ trợ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là nền tảng để Chế Tạo từng bước phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no giữa đại ngàn.