Chính sách đãi ngộ nhân lực ngành chứng khoán cần rõ đối tượng, khả thi

Rõ ngân sách dành cho chính sách khuyến khích, đãi ngộ

Đồng tình với chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, đại biểu Bùi Xuân Hải (TP. Hải Phòng) cơ bản thống nhất với Tờ trình của cơ quan soạn thảo, đồng thời đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận tại Tổ.

ĐBQH Bùi Xuân Hải (TP. Hải Phòng) phát biểu tại Hội trường. Ảnh: Quang Khánh

Theo dự thảo Luật, khoản 3 Điều 6 Luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán; chính sách khuyến khích, đãi ngộ, phát triển và thu hút nhân lực cho ngành chứng khoán; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về điều khoản này, đại biểu đồng ý Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất lượng nhằm phát triển thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra dự thảo Luật chưa có định nghĩa “ngành chứng khoán” được hiểu như thế nào.

“Nếu khuyến khích và đãi ngộ dành cho tất cả những người làm việc trong cả các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán thì không hợp lý, vì các doanh nghiệp là các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh với nhau, họ có chính sách sử dụng lao động riêng của họ. Hơn nữa, nếu Nhà nước dành khuyến khích, đãi ngộ, thu hút cho tất cả những người làm trong ngành chứng khoán thì sẽ không công bằng với những người làm trong các lĩnh vực khác, vì họ cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực chứng khoán có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển về kinh tế, nhưng nhiều lĩnh vực khác cũng có vai trò rất quan trọng”, đại biểu Bùi Xuân Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu cho biết chưa thấy thông tin của Ban soạn thảo về gói ngân sách dành cho chính sách khuyến khích, đãi ngộ này là bao nhiêu, cũng như khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc thêm các căn cứ, cơ sở thuyết phục cho chính sách này. Nếu áp dụng, theo đại biểu chỉ nên khuyến khích, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, không nên dành cho tất cả cá nhân làm trong lĩnh vực này.

Đại biểu cũng cho rằng dự thảo Luật chưa quy định cụ thể chế độ khuyến khích, đãi ngộ, thu hút, nhưng cũng không giao cơ quan nhà nước nào quy định chi tiết. Theo đại biểu, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo cần bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định cụ thể chế độ này.

“Nếu không giao cho cơ quan nào ban hành văn bản hướng dẫn thì quy định này sẽ khó khả thi trong thực tế”, đại biểu nhấn mạnh.

Cân nhắc bỏ điều kiện về nhân sự Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Đại biểu Bùi Xuân Hải cho rằng, mục tiêu cơ bản nhất của luật chứng khoán trên toàn thế giới là phát triển thị trường chứng khoán để huy động vốn trung hạn và dài hạn cho nền kinh tế. Để làm được việc đó, luật phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, công khai, hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu tham dự tại Kỳ họp Thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quang Khánh

Theo đại biểu, có tạo được niềm tin để nhà đầu tư đưa tiền vào thị trường chứng khoán, mới đạt được mục đích thu hút vốn cho nền kinh tế. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 6 về chính sách của Nhà nước: “Nhà nước có chính sách và biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”.

Đối với điều kiện nhân sự Tổng giám đốc công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đại biểu cho biết, theo điểm d khoản 5 Điều 74 và điểm d khoản 5 Điều 75 Luật hiện hành, một trong các điều kiện là “không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ”. Dự thảo Luật đã bỏ điều kiện này.

Đại biểu ủng hộ chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, theo đại biểu, việc bỏ bớt điều kiện này của Tổng giám đốc thực chất không phải là cắt giảm thủ tục hành chính, và việc sửa đổi điều kiện này chưa rõ ràng, thuyết phục.

Đại biểu phân tích, như vậy một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả ngay tại thời điểm nộp hồ sơ, vẫn có thể đáp ứng tiêu chuẩn để làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán. Điều này trái với luận điểm mà Ban soạn thảo đã nêu trong Tờ trình là người đứng đầu phải biết chấp hành pháp luật.

“Nếu bỏ quy định xem xét việc tuân thủ pháp luật trong 6 tháng gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ, nhà đầu tư có thể lo ngại về mức độ tuân thủ pháp luật của người được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Điều này tiềm ẩn rủi ro đối với nhà đầu tư và thị trường chứng khoán”, đại biểu Bùi Xuân Hải nêu rõ.

Vì vậy, đại biểu Bùi Xuân Hải đề nghị dự thảo Luật không bỏ điều kiện này như quy định tại khoản 5 Điều 74 và khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán hiện hành.