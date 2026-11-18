Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Theo đó, dự thảo đã bổ sung chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư; không đặt ngưỡng vốn hay lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề liên quan đến phân loại dự án; chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; chính sách thị thực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Trình bày báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo nghị quyết đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá đầy đủ hiệu quả ưu đãi, tác động ngân sách và báo cáo Bộ Chính trị về việc bổ sung nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược cùng các chính sách ưu đãi đi kèm.

Lưu ý về chuyển nhượng dự án trong thời gian hưởng ưu đãi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định chặt chẽ các điều kiện, yêu cầu chuyển nhượng ngay trong dự thảo nghị quyết nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Liên quan đến tên gọi của nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ việc giữ nguyên tên gọi hiện nay hay bổ sung cụm từ “thí điểm”.

Về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với việc thiết kế cơ chế đặc thù khác với Luật Đất đai, nhưng yêu cầu phải quy định hết sức rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đối với việc mở rộng các hình thức du lịch mới như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu, bổ sung, phát huy tốt nhất lợi thế về phát triển du lịch gắn với văn hóa trên phạm vi toàn quốc.