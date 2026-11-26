Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, trao đổi với doanh nghiệp về phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh chất lượng, giá cả sản phẩm, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

Tại Diễn đàn Tăng trưởng Chuyển đổi kép 2026 do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị dữ liệu đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ quá trình chuyển đổi kép trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khoảng cách từ nhận thức đến hành động của doanh nghiệp vẫn còn khá lớn.

TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, năm 2025, Hoa Kỳ và EU chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Riêng kim ngạch xuất khẩu ba nhóm ngành dệt may, da giày và nông - lâm - thủy sản đạt 145 tỷ USD.

Những thay đổi về tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường xuất khẩu lớn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngay cả khi chưa thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của các quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có thể phải đáp ứng những yêu cầu thông qua hợp đồng và hoạt động đánh giá nhà máy của đối tác.

Kết quả tự đánh giá của 60 doanh nghiệp trên Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép (TMA) từ tháng 4 đến tháng 9/2026 cho thấy, 52% doanh nghiệp chưa bắt đầu hành trình chuyển đổi kép, 35% mới ở mức tuân thủ và 8% đạt mức tích hợp.

Đáng chú ý, khảo sát 57 doanh nghiệp của Ban IV cho thấy, mặc dù 93% doanh nghiệp nhận thức chuyển đổi xanh là cần thiết, song chỉ 9% theo dõi và công bố kết quả giảm phát thải hàng năm.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp thuộc 5 nhóm ngành hàng chính.

Theo TS. Bùi Thanh Minh, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số có mối liên hệ chặt chẽ. Có tới 89% doanh nghiệp đã số hóa hoạt động vận hành triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, trong khi tỷ lệ này ở nhóm chưa số hóa vận hành chỉ là 28%. Điều này đặt ra yêu cầu thiết kế chính sách hỗ trợ đồng thời cả hai quá trình chuyển đổi, lấy dữ liệu về năng lượng và tài nguyên làm điểm kết nối.

Đáng quan tâm, bốn rào cản hàng đầu được doanh nghiệp tham gia khảo sát của Ban IV chỉ ra đều thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp; trong đó, 75% cho rằng khung pháp lý chưa hoàn thiện; 74% hạn chế tiếp cận tín dụng, tài chính; 72% cho rằng thể chế, thủ tục hành chính chưa thuận lợi và 70% thiếu kết nối với các tổ chức trung gian, tư vấn.

Đại diện Ban IV đề xuất xây dựng lộ trình chuyển đổi kép theo ba bước: Tuân thủ, tích hợp và tiên phong. Chính sách hỗ trợ cần chú trọng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai, từ đào tạo nhân sự, xây dựng hệ thống đo lường, báo cáo phát thải đến tiếp cận nguồn vốn và tín dụng ưu đãi.

Trước những yêu cầu mới của thị trường về chuyển đổi kép, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ cốt lõi là kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Một trong những nhiệm vụ đang được Bộ Tài chính tập trung thực hiện là hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng chuyển mạnh tư duy từ “hỗ trợ đơn thuần” sang “kiến tạo môi trường phát triển”.

Trọng tâm là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường. Chính sách hỗ trợ được định hướng gắn với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững.

Cụ thể hóa định hướng này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BTC về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, đồng thời số hóa khung đánh giá trên Cổng Thông tin doanh nghiệp.

Đây là khung đánh giá đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhận diện khoảng trống năng lực, xác định lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư. Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để cơ quan quản lý hoạch định chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua ngày 20/11, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2027, với một số điều khoản áp dụng theo lộ trình riêng, được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển đổi mô hình sản xuất.

Đáng chú ý, Luật mở rộng phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với các dự án nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ số trọng điểm, bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và trung tâm dịch vụ logistics quốc tế…

Việc thu hút đầu tư vào những lĩnh vực này sẽ tạo triển vọng phát triển hệ sinh thái công nghệ, nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp số và tạo thêm cơ hội hợp tác, tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp trong nước.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc hoàn thiện thể chế theo hướng chủ động, linh hoạt, kết hợp với các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực sẽ góp phần giảm khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc sang chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.