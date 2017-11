Chính sách bảo hiểm xã hội

Hỏi: Đâu là nguyên nhân khiến Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa vượt chi?

Trả lời: Tính đến tháng 9/2017, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng 1.621,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT các cơ sở y tế đề nghị thanh toán là 2.516 tỷ đồng, bội chi gần 900 tỷ đồng.

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nguyên nhân là do tác động của việc thông tuyến chuyên môn kỹ thuật từ đầu năm 2016, gia tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37, nhiều cơ sở khám chữa bệnh BHYT lựa chọn thuốc giá cao, vật tư y tế giá cao dẫn đến chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2017, các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương (khoảng 17%), dẫn đến chi phí đề nghị thanh toán BHYT 9 tháng năm 2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Một nguyên nhân nữa dẫn tới việc bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT là do mức thu bình quân chung/thẻ BHYT của tỉnh thấp hơn so với mức thu trung bình toàn quốc. BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan gây vượt quỹ, đó là việc xây dựng kế hoạch đấu thầu vật tư y tế, vật tư y tế thay thế chưa hợp lý, không phù hợp với điều kiện nguồn Quỹ BHYT của tỉnh. Nhiều loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế đấu thầu tại Thanh Hóa cao hơn nhiều so với các tỉnh khác.

Công tác tư vấn, sàng lọc bệnh nhân tại các cơ sở y tế chưa tốt dẫn đến đưa vào điều trị nội trú những bệnh nhân chưa đến mức phải nằm viện; nhiều cơ sở y tế kê thêm giường vượt định mức quá cao... Hiện nay, nhiều vướng mắc trong thực hiện thanh quyết toán BHYT giữa BHXH tỉnh Thanh Hóa với các cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn. Mặc dù các ngành chức năng ở Thanh Hóa đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc khám phân loại bệnh tật, hạn chế chỉ định quá mức cần thiết các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm... nhưng việc khắc phục tình trạng bội chi, lãng phí, kém hiệu quả trong việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực.

