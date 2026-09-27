Chính sách AI có thể ảnh hưởng sức hút đầu tư của châu Âu

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo chí Anh ngày 27/9, lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp và công nghệ cho biết họ đang đánh giá điều kiện phát triển và ứng dụng AI tại từng quốc gia trước khi quyết định đặt cơ sở nghiên cứu, mở rộng sản xuất hoặc tăng nhân sự.

Bà Maria Cristina Bifulco, Giám đốc chiến lược của tập đoàn sản xuất cáp Prysmian (Italy), cho rằng doanh nghiệp có nhiều lựa chọn về địa điểm đầu tư. Nếu châu Âu không tạo được điều kiện phù hợp, các dự án có thể chuyển sang những thị trường có chính sách thuận lợi hơn cho AI, quy định rõ ràng hơn và nhu cầu ổn định trong dài hạn.

Một ngân hàng lớn của Mỹ đã dùng hệ thống phân loại theo màu để đánh giá các nước, dựa trên những tiêu chí như mức độ ưu tiên AI của chính phủ và khả năng sử dụng dữ liệu doanh nghiệp, khách hàng theo quy định bảo vệ dữ liệu. Một lãnh đạo ngân hàng cho biết họ ít có xu hướng tuyển thêm nhân sự tại những nước bị xếp vào nhóm bất lợi cho việc ứng dụng AI. Một số nước ở châu Âu thuộc nhóm này, trong khi Anh được đánh giá tương đối thuận lợi.

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách thúc đẩy ứng dụng AI, đồng thời giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. Khối này cũng là khu vực kinh tế lớn đầu tiên đặt ra khuôn khổ pháp lý cho AI thông qua Đạo luật AI. Tuy nhiên, theo bà Laura Houston, đồng phụ trách mảng công nghệ tại hãng luật Slaughter and May, chi phí và mức độ phức tạp của các quy định EU là yếu tố doanh nghiệp phải tính đến khi cân nhắc đầu tư tại châu Âu, Mỹ hay châu Á.

Anh có cách tiếp cận ít ràng buộc hơn đối với AI, dù các ngành sáng tạo tại nước này kêu gọi tăng cường bảo vệ bản quyền. Hãng dược Đan Mạch Novo đã chọn London để đặt một trung tâm hợp tác phát triển AI trong khuôn khổ quan hệ đối tác với Amazon Web Services, nhằm hỗ trợ nghiên cứu thuốc. Bà Anja Leth Zimmer, Giám đốc AI của Novo, cho biết hãng ưu tiên những nơi có nhân lực AI và điều kiện để ứng dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

Theo ông Zach Meyers thuộc tổ chức nghiên cứu Centre on Regulation in Europe, EU còn gặp khó trong việc nhanh chóng xây dựng, đưa trung tâm dữ liệu vào hoạt động. Giá năng lượng cao, tốc độ ứng dụng AI của khách hàng chậm và nguồn vốn dành cho lĩnh vực này thấp hơn Mỹ cũng là những trở ngại.

Đáp lại, một người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho rằng các ngành công nghiệp của khu vực sở hữu nguồn dữ liệu chất lượng cao để phát triển AI phục vụ sản xuất. Cơ quan này cũng kỳ vọng dự án xây dựng các cơ sở AI quy mô lớn sẽ tăng năng lực tính toán của EU.

Ông Caspar Herzberg, Giám đốc điều hành Aveva, đơn vị phần mềm công nghiệp của Schneider Electric, cho biết công ty đang xác định cách đưa các tiêu chí về AI vào quyết định đầu tư. Theo ông, nhân lực, năng lực tính toán, lưới điện và hoạt động nghiên cứu AI tiên tiến đều sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm trong thời gian tới.