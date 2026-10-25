Chính quyền vì Nhân dân phục vụ

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thổ Tang gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Xây dựng chính quyền vì Nhân dân trước hết phải bắt đầu từ việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của người dân. Việc chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giúp cấp ủy, chính quyền xã Thổ Tang nắm bắt sát tình hình thực tế, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh. Tại các hội nghị lắng nghe ý kiến Nhân dân, nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng, môi trường, đất đai và những vấn đề được người dân quan tâm đã được đưa ra trao đổi, làm rõ.

Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn giúp chính quyền tiếp thu các đề xuất phù hợp, giải đáp những nội dung chưa rõ và xác định trách nhiệm giải quyết từng vấn đề. Điều người dân mong đợi không chỉ là được lắng nghe mà quan trọng hơn là các ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền. Vì vậy, việc phân loại kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và theo dõi tiến độ giải quyết là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả đối thoại, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tinh thần gần dân, cầu thị còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể, từ tháo gỡ vướng mắc trong đời sống đến cải thiện môi trường sinh hoạt, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Khi chính quyền chủ động đồng hành cùng người dân giải quyết khó khăn, mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân ngày càng được củng cố.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thổ Tang cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan địa phương xanh, sạch, đẹp.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã Thổ Tang đã tiếp nhận, giải quyết trực tuyến khoảng 3.280 hồ sơ; tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, số hóa hồ sơ đạt 99,78%, cấp kết quả điện tử đạt 99,90%. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đằng sau những con số là yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ, công chức, không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn ở tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp và ý thức phục vụ. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mỗi thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, mỗi khó khăn của người dân được quan tâm tháo gỡ đều góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc rà soát quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cần được thực hiện thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ công.

Một nền hành chính hiệu quả phải được thể hiện từ những việc gần gũi nhất với người dân. Sự tận tình trong hướng dẫn, trách nhiệm trong xử lý công việc và thái độ nghiêm túc trước những phản ánh từ cơ sở là những yếu tố trực tiếp góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang khảo sát, kiểm tra thực tế sau hội nghị lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Xây dựng chính quyền vì Nhân dân không chỉ thể hiện qua các văn bản chỉ đạo hay những cuộc họp mà còn được khẳng định bằng hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại xã Thổ Tang, việc lãnh đạo Đảng ủy cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường là hình ảnh thiết thực về tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và ý thức nêu gương ở cơ sở. Từ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến vận động người dân giữ gìn cảnh quan chung, vai trò của cán bộ, đảng viên được thể hiện bằng sự tham gia trực tiếp, góp phần lan tỏa phong trào và khuyến khích cộng đồng cùng hành động.

Xây dựng chính quyền vì Nhân dân là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chuyển biến thường xuyên trong tư duy và hành động: gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, giải quyết công việc trách nhiệm hơn và chủ động đồng hành cùng người dân. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, xã Thổ Tang đang từng bước hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy lợi ích chính đáng và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu, góp phần xây dựng địa phương văn minh, phát triển.