Chính quyền và người dân muốn 'xoá sổ' trại lợn hễ mưa lớn là ngập

Đáng chú ý, chính quyền địa phương cũng cho rằng, cần xem xét việc dừng hoạt động, di dời cơ sở này để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường khi xảy ra ngập lụt.

Mưa lớn lại lo chất thải tràn ra môi trường

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực thôn Thành Mỹ (trước đây là thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh), hoạt động của một trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 2.000 con đã kéo theo những bất tiện đối với đời sống người dân, trong đó đáng chú ý là tình trạng mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Trại lợn nằm ở vùng trũng thấp, cạnh đường giao thông liên xã.

Khu vực này có nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo người dân, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi có thời điểm phát tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình. Những phản ánh liên quan đến vấn đề này đã được người dân kiến nghị với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, điều khiến người dân lo ngại hơn cả không chỉ là mùi hôi mà là nguy cơ chất thải phát tán khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Theo tìm hiểu, Trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi trồng thủy sản tại khu vực này do ông Nguyễn Công Cương, trú tại số 72 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, làm chủ đầu tư.

Một số hạng mục của trang trại nằm tại khu vực địa hình thấp trũng. Khi mưa lớn, nước từ các khu vực xung quanh có thể dồn về, khiến khu vực chăn nuôi đứng trước nguy cơ ngập.

Một người dân (xin được giấu tên) cho biết, cứ mỗi khi mưa lớn, các hộ dân sống gần trang trại lại thấp thỏm lo lắng. “Ở đây cứ mưa lớn là chúng tôi lại lo. Khu vực chăn nuôi thấp trũng, nếu nước ngập thì đây là nơi bị ảnh hưởng trước. Đã có lần lợn bị nước cuốn, nổi lềnh phềnh, người dân còn ra vớt về nuôi. Chúng tôi mong muốn có một phương án lâu dài. Nếu điều kiện không phù hợp thì di chuyển trang trại ra khỏi khu vực này, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, vừa giúp người dân yên tâm”, người dân này nói.

Hố chứa chất thải không bịt bạt nguy cơ tràn ra môi trường mỗi khi ngập lụt.

Từ thực tế địa hình, người dân đặt câu hỏi về khả năng bảo đảm an toàn môi trường của trang trại trong tình huống mưa lớn kéo dài. Bởi khi khu vực chăn nuôi bị ngập, ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, lượng phân, nước thải và chất thải đang lưu chứa tại trang trại cũng có nguy cơ bị nước mưa cuốn theo nếu hệ thống lưu chứa, thu gom và xử lý không đủ năng lực ứng phó.

Từng bị xử phạt liên quan xử lý nước thải

Những lo ngại của người dân càng trở nên đáng chú ý khi hồ sơ kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, trang trại này từng bị xác định có vi phạm liên quan đến xử lý nước thải chăn nuôi.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra lúc 14h30 ngày 15/7/2025, cơ quan chức năng xác định, trang trại đã xả nước thải trong chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, chưa qua xử lý. Hành vi này được xác định xảy ra ngày 14/7/2025.

Theo hồ sơ, nguồn nước thải xuất phát từ thửa đất số 619, tờ bản đồ số 01/TLĐC, là khu vực chăn nuôi lợn; vị trí chứa nước thải thuộc thửa đất số 676, tờ bản đồ số 01/TLĐC, tại thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh.

Hành vi vi phạm được xác định là xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng. Hồ sơ thể hiện chủ trang trại bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với mức trung bình của khung, tương đương 6 triệu đồng.

Việc từng bị xử phạt không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động hiện nay của trang trại đều vi phạm. Tuy nhiên, đây là một dữ liệu cần được đặt cạnh những tồn tại mà cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận vào năm 2026 để đánh giá khả năng bảo đảm an toàn môi trường của cơ sở.

Hệ thống xử lý chất thải xuống cấp, nhiều hạng mục chưa được khắc phục

Ngày 5/8/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Thành Vinh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy tại 2 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn.

Tại Trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi trồng thủy sản nói trên, đoàn kiểm tra ghi nhận hàng loạt tồn tại liên quan đến hệ thống xử lý chất thải và điều kiện cơ sở vật chất.

Đáng chú ý, 2 bể Biogas chứa phân được xác định đã xuống cấp; 2 ao thải không có tấm lót đáy; trang trại chưa đầu tư hệ thống máy móc xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật.

Tại bể lắng sau hầm Biogas, đoàn kiểm tra ghi nhận nước có màu đen đậm đặc, bốc mùi hôi nồng nặc và bể không được lót đáy. Hệ thống thu gom, thoát nước thải cũng chưa đạt yêu cầu.

Không chỉ hệ thống môi trường, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều vấn đề về điều kiện cơ sở vật chất và an toàn lao động. Nhà xưởng, chuồng trại, lối đi đã xuống cấp; hệ thống tường rào bao quanh còn tạm bợ, thiếu kiên cố; một số khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được lắp đặt biển cảnh báo.

Đối với trang trại của ông Nguyễn Công Cương, người đại diện được ủy quyền đã khắc phục một số nội dung nhỏ. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, nhiều tồn tại lớn, trọng yếu vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trong đó có tình trạng hư hỏng, xuống cấp của 2 bể Biogas và 2 ao thải; chưa có hệ thống máy móc xử lý nước thải theo quy chuẩn; bể lắng bốc mùi; thiếu biển cảnh báo an toàn; cơ sở vật chất và hệ thống tường rào còn xuống cấp, tạm bợ.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh, cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh.

Theo ông Hùng, trong năm 2025, địa phương từng kiểm tra và phát hiện một số tồn tại, vi phạm tại trang trại chăn nuôi ở khu vực thôn Lệ Cẩm 2, đồng thời yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để khắc phục.Mới đây, địa phương tiếp tục kiểm tra và đang yêu cầu chủ trang trại khắc phục các tồn tại được phát hiện.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND xã Thành Vinh xác nhận vị trí một số hạng mục chăn nuôi và khu vực lưu chứa chất thải nằm ở vùng thấp trũng. Một ao chứa chất thải không che bạt lại nằm ngay khu vực đường giao thông liên xã, khiến nguy cơ mất an toàn môi trường khi mưa lớn, ngập lụt trở thành vấn đề cần được quan tâm.

“Quan điểm của xã cũng muốn cho dừng trang trại chăn nuôi này vì nằm ở vùng trũng thấp. Khi mưa lụt, khu vực bị ngập thì nước có nguy cơ tràn ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường”, ông Hùng cho biết.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, Trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ông Nguyễn Công Cương được xây dựng từ năm 2013 và đi vào hoạt động từ năm 2015 với quy mô công suất 2.000 lợn thịt/lứa. Trang trại được xây dựng trên tổng diện tích đất là 4,4 ha (trong đó khu vực xây dựng văn phòng 3.000 m2; khu vực xây dựng chuồng trại chăn nuôi 25.213 m2; khu vực nuôi trồng thủy sản 15.972 m2). Trang trại có 4 dãy chuồng, khu nhà kho chứa thức ăn, thuốc thú y; khu nhà ở công nhân và kho chứa chất thải rắn, và các công trình xử lý nước thải,... Năm 2022, ông Nguyễn Công Cương cho ông Bùi Hữu Hà thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Trang trại để chăn nuôi lợn. Hiện, Trang trại đang thực hiện chăn nuôi gia công lợn thịt cho Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 2.000 con lợn thịt/lứa.