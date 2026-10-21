Chính quyền Trump thu hồi hơn 300.000 visa Mỹ

Hơn 300.000 thị thực Mỹ đã bị thu hồi kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực (visa) kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 20/10, trong bối cảnh chính phủ liên bang tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cư trên diện rộng, Reuters cho biết.

Con số này cho thấy tốc độ thu hồi thị thực đang tăng nhanh trong những tuần gần đây. Trong bản cập nhật công bố ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số thị thực bị thu hồi kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025 đã vượt 175.000.

“Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh biên giới và an ninh quốc gia”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Thông báo con số mới nhất trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố chính quyền Trump “đã thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử”.

Ông Pigott nhấn mạnh chính quyền Mỹ “không khoan nhượng với người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực nhưng vi phạm pháp luật, gian lận hoặc đe dọa an ninh quốc gia”.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phần lớn trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hành vi phạm tội, nguy cơ đối với an toàn công cộng, vi phạm quy định nhập cư hoặc khai báo gian dối. Theo Al Jazeera, trong số các trường hợp này, 25% liên quan đến hành hung và các hành vi tương tự, 22% do lái xe khi say rượu, 7% liên quan đến trộm cắp và 7% khác liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Vị quan chức cũng cho biết hơn 4.000 trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến người nước ngoài tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động “du lịch sinh con” tại Mỹ, tức đến nước này chủ yếu để sinh con nhằm giúp trẻ có cơ hội được nhập quốc tịch Mỹ.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự Mora Namdar đưa ra thông điệp cứng rắn đối với người sở hữu thị thực: “Hãy tuân thủ luật pháp của chúng tôi hoặc mất đặc quyền đến Mỹ”.

Việc thu hồi thị thực hàng loạt là một phần trong chiến dịch kiểm soát nhập cư quy mô lớn của chính quyền Trump. Theo Reuters, chiến dịch này còn bao gồm mở rộng sàng lọc hồ sơ, tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người nhập cư và siết chặt điều kiện cấp một số loại thị thực lao động.