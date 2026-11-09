Chính quyền Tổng thống Trump chia rẽ sâu sắc trước lựa chọn tái chiến với Iran

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt sức ép ngày càng lớn về tương lai cuộc chiến với Iran. Trong nội bộ chính quyền Mỹ, các cố vấn cấp cao chia thành nhiều phe, với quan điểm trái ngược về cách chấm dứt xung đột hoặc buộc Tehran nhượng bộ.

Phó tổng thống JD Vance công khai nghi ngờ hiệu quả chiến dịch quân sự, cho rằng cuộc chiến là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 4/11.

Đặc phái viên Steve Witkoff cùng một số cố vấn bên ngoài Nhà Trắng cũng thúc đẩy giải pháp ngoại giao, nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ủng hộ tái khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Họ cho rằng các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran là cách duy nhất buộc Tehran giao nộp vật liệu hạt nhân.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent muốn duy trì sức ép bằng các biện pháp trừng phạt và phong tỏa thương mại.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục thúc giục Mỹ nối lại không kích, còn các đồng minh vùng Vịnh nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang.

Hôm 6/11, Qatar thông báo đang thúc đẩy sáng kiến hòa giải nhằm thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran.

Các nước vùng Vịnh đề xuất rút ngắn thời gian tham vấn sơ bộ từ 60 ngày xuống còn 2 ngày, sau đó chuyển thẳng sang đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, khả năng Iran chấp nhận thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn.

Washington cũng đang chuẩn bị phương án quân sự mới. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đang tiến về Trung Đông.

Một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh bổ sung dự kiến hội quân với hạm đội khoảng 20 tàu chiến vào cuối tháng 11. Mỹ đồng thời tăng cường phòng thủ cho Israel và triển khai thêm khí tài tới vùng Vịnh.

Giới chức quân sự đánh giá cuối tháng 11 là thời điểm thuận lợi để tái khởi động chiến dịch, khi các trang thiết bị tăng viện cập bến.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ khả năng không kích có thể buộc Iran nhượng bộ, nhất là khi Tehran đã trụ vững qua 8 tháng chiến sự.

Gregory Brew, chuyên gia về Iran tại Eurasia Group, cho rằng duy trì trừng phạt và phong tỏa có thể là lựa chọn ít trở ngại nhất.

Dù vậy, phương án này đồng nghĩa chiến sự kéo dài, giá dầu tiếp tục neo cao và nguy cơ các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz trở thành trạng thái thường xuyên.