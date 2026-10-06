Chính quyền tỉnh Hưng Yên cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. (Ảnh: MAI TÚ)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: MAI TÚ)

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hưng Yên có vị trí quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Quy hoạch tỉnh đã xác định rõ 3 cực tăng trưởng, hành lang phát triển và hệ thống kết nối giao thông với Hà Nội cũng như các địa phương trong vùng. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát huy lợi thế về kết nối, lan tỏa và tập trung nguồn lực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên kỳ vọng, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hưng Yên sẽ tận dụng tốt các cơ hội, tạo động lực mới và đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.

Một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh là tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong hơn 3 tháng qua, tỉnh đã tập trung giải quyết gần 200 dự án; đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý các dự án còn tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực để phối hợp các sở, ngành tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Hương Sen Comfor dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: MAI TÚ)

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Hương Sen Comfor dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của tỉnh Hưng Yên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, sản xuất kinh doanh. (Ảnh: MAI TÚ)

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, sản xuất kinh doanh; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.