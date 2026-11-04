Chính quyền St. Petersburg (LB Nga) vinh danh đại diện cộng đồng người Việt

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác Việt-Nga “Truyền thống và Hữu nghị” Đỗ Xuân Hoàng và Thống đốc St.Petersburg Alexander Beglov. Ảnh: TTXVN phát

Trong số hai người nước ngoài được vinh danh lần này có ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Việt-Nga “Truyền thống và Hữu nghị”. Ông được trao huy hiệu “Vì những thành tựu đặc biệt trong hợp tác quốc tế của St. Petersburg”.

Đây là lần thứ hai đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga được thành phố St. Petersburg trao tặng phần thưởng cao quý này. Người còn lại được vinh danh là ông Augustín Csisár, cựu Tổng Lãnh sự Slovakia tại St. Petersburg.

Tại buổi lễ, Thống đốc Alexander Beglov ghi nhận đóng góp của các chuyên gia văn hóa, giáo dục, nhà ngoại giao và nhân vật công chúng trong việc củng cố vị thế của St. Petersburg như một trung tâm đối thoại quốc tế. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giáo viên, những người góp phần gìn giữ các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống và định hướng cho thế hệ trẻ.

Phát biểu khi được vinh danh, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đáng trân trọng của chính quyền thành phố St. Petersburg đối với toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga.

Ông đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của chính quyền sở tại, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng người Việt đang từng bước chuyển từ phát triển kinh tế sang nâng cao tri thức, hội nhập sâu rộng và đóng góp tích cực cho xã hội Nga. Những nỗ lực này cũng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai dân tộc.

Ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ tin tưởng: “Hai dân tộc chúng ta đã đi cùng nhau suốt thế kỷ XX. Và sẽ đi tiếp cùng nhau như vậy trong thế kỷ XXI”.

Trong những năm qua, Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” đã phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy giao lưu và hợp tác nhân dân hai nước. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Nhân dân Nga - Việt lần thứ hai tại St. Petersburg. Quỹ cũng đang hỗ trợ xây dựng Mạng lưới Tri thức Nga - Việt, kết nối các chuyên gia, học giả nhằm đóng góp sáng kiến và đề xuất chính sách phục vụ phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ của Việt Nam.

St. Petersburg là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và quân sự hàng đầu của LB Nga. Thành phố có quan hệ hợp tác với nhiều địa phương Việt Nam, trong đó kết nghĩa với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Điện Biên và Khánh Hòa. Tháng 9/2026, Thông tấn xã Việt Nam trở thành cơ quan báo chí quốc gia đầu tiên của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác thông tin với Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg.