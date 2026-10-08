Chính quyền số về thôn, cán bộ bớt cảnh 'vác tù và hàng tổng'

Anh Cao Viết Hùng - Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thành, hướng dẫn người dân sử dụng kiosk thông minh

Từ “vác tù và hàng tổng” đến chính quyền số

Buổi làm việc của cán bộ thôn Thanh Long, xã Minh Hóa (Quảng Trị) giờ đây có thêm những công cụ mới. Máy tính, máy in đã được cấp. Cán bộ thôn cũng trang bị cho mình chiếc điện thoại thông minh để phục vụ công việc hàng ngày trong mô hình chính quyền số.

Sau khi sáp nhập từ 2 tổ dân phố, Thanh Long trở thành một trong những thôn đông dân nhất xã Minh Hóa. Địa bàn rộng hơn, công việc của cán bộ thôn cũng nhiều hơn trước.

Chuyển đổi số đang trở thành giải pháp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở. Bà Cao Thị Hoa Nguyệt - Trưởng thôn Thanh Long là một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi này.

Trước đây, mỗi lần xã yêu cầu báo cáo, thống kê tình hình địa bàn, cán bộ thôn phải mất mấy ngày để viết giấy, lập bảng biểu. Đến nay, công việc có thể hoàn thành trong một buổi.

Không riêng Thanh Long, sau khi sắp xếp các thôn, bản, tổ dân phố, xã Minh Hóa giảm từ 32 đơn vị xuống còn 14. Các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập đều có quy mô diện tích và dân số tăng lên.

UBND xã Minh Hóa đã trang bị máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ cho 14 thôn. Xã còn mời các chuyên gia công nghệ thông tin về hướng dẫn trực tiếp. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận được tập huấn theo phương thức “cầm tay, chỉ việc”.

Ông Đinh Duy Hòa - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa cho biết: “Địa phương thực hiện theo nguyên tắc trang bị công nghệ đến đâu thì tập huấn cán bộ đến đó. Nhờ đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ của cán bộ thôn đã được cải thiện rõ rệt”.

UBND xã Minh Hóa cũng đã bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số cho 14 thôn trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuân

Một người biết, nhiều người cùng làm

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, nhân sự tại cơ sở có nhiều thay đổi. Không ít cán bộ được giao nhiệm vụ mới, trong khi khối lượng công việc tăng và yêu cầu xử lý ngày càng nhanh.

Để đưa chuyển đổi số thực chất vào công việc của cán bộ, UBND xã Tân Thành triển khai mô hình cán bộ “dạy” cán bộ.

Những cán bộ thành thạo công nghệ hướng dẫn đồng nghiệp chưa biết. Người có kinh nghiệm chia sẻ cách xử lý công việc trên các nền tảng số cho những người chưa có kinh nghiệm. Cách làm này không phụ thuộc hoàn toàn vào những đợt tập huấn tập trung.

Anh Đinh Thanh Tùng - chuyên viên Văn phòng UBND xã Tân Thành, từng là cán bộ Đoàn của xã cũ. Khi nhận nhiệm vụ mới, công việc văn phòng đòi hỏi anh phải nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số.

Nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh từng bước làm quen với công việc, chủ động xử lý tốt các nhiệm vụ theo phân cấp.

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thành cho biết: “Sau sáp nhập, Tân Thành còn 7 thôn bản. UBND xã cấp phát 7 bộ máy tính, máy in đặt tại 7 nhà văn hóa thôn bản. Điều thuận lợi là cán bộ thôn bản trẻ nên ứng dụng nhanh, hiệu quả cao”.

Cùng với cán bộ thôn bản, UBND xã Tân Thành cũng bố trí một khoảng thời gian nhất định trong tuần để cán bộ cấp xã chia sẻ kỹ năng xử lý công việc trên nền tảng số với nhau.

Phần lớn cán bộ xã Tân Thành đi làm xa, phải ở lại sinh hoạt chung trong nhà nội trú tập thể. Ngoài giờ hành chính, họ tiếp tục trao đổi, hỗ trợ nhau xử lý công việc thường ngày.

Các thôn, bản ở xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị đã được cấp máy tính, máy in để vận hành chính quyền số

Từ đào tạo kỹ năng căn bản, xã Tân Thành đang tiến thêm một bước trong chuyển đổi số. Địa phương xây dựng hệ thống quản lý công việc theo tiến độ nội bộ từ thôn bản lên đến phòng chuyên môn.

Khi nhiều công cụ chưa thành một hệ thống

Hiệu quả quản lý, điều hành công việc đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các phần mềm đang được sử dụng còn thiếu tính liên thông.

Cán bộ phải kết hợp nhiều công cụ như Zalo dùng để trao đổi, Excel dùng để tổng hợp, Drive dùng để lưu trữ… Cách làm này giải quyết nhu cầu trước mắt nhưng chưa tạo thành một quy trình thống nhất từ lưu trữ dữ liệu đến chỉ đạo điều hành.

Chính quyền số giúp mọi công đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính được minh bạch

Điều đó cho thấy đưa chuyển đổi số xuống thôn, bản không chỉ là trang bị máy tính hay hướng dẫn cán bộ sử dụng phần mềm. Xa hơn, cần một hệ thống đủ đơn giản để cán bộ cơ sở có thể sử dụng hằng ngày, đồng thời đủ liên thông để dữ liệu không bị chia cắt.

Từ Minh Hóa đến Tân Thành, chuyển đổi số đang bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Những chuyển biến ấy chưa lớn lao, nhưng đang từng bước định hình một cách làm việc mới của cán bộ cơ sở.