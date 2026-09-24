Chính quyền sâu sát, người dân đồng thuận

Cấp ủy, chính quyền xã Mường Phăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Gần 40 năm sinh sống ổn định trên mảnh đất của gia đình, ông Nguyễn Sỹ Dũng, tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ hiểu hơn ai hết giá trị của nơi mình đã gắn bó. Tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc phải di chuyển để nhường đất thực hiện dự án chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng. Thế nhưng, khi địa phương vận động bàn giao mặt bằng, gia đình ông đã đồng thuận, bàn giao gần 900m2 đất để phục vụ các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên. “Gia đình đã ký bàn giao mặt bằng rồi, giờ chỉ muốn nhanh được an cư, có đất ở ổn định” - ông Nguyễn Sỹ Dũng chia sẻ.

Mong muốn của ông Dũng cũng là tâm tư của nhiều hộ dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án. Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên có diện tích đất cần thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng 13,58ha. Sau quá trình đo đạc, quy chủ, hiện có 230 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức nằm trên địa bàn tổ dân phố Him Lam, Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ bị ảnh hưởng. Từ tháng 12/2025, dự án được điều chuyển về phường Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Chính quyền phường đã tổ chức lại phương thức thực hiện, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân, rà soát từng trường hợp, từng nguồn gốc đất và vấn đề phát sinh. Đến nay, toàn bộ 230 hộ và 6 tổ chức đã nhận thông báo thu hồi đất; hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Phường đã lập 60 phương án bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng; 32 phương án của 109 hộ đã được phê duyệt với tổng giá trị 77,8 tỷ đồng. Đã chi trả cho 61 hộ với số tiền 51,2 tỷ đồng, tương ứng diện tích 7,1ha đã bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ cho biết: Phường đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Phường thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ xác minh nguồn gốc đất, các tổ tuyên truyền; cán bộ thường xuyên xuống tổ dân phố gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Các nhóm zalo được lập theo từng khu vực giải phóng mặt bằng để tăng cường trao đổi trực tiếp giữa chính quyền và hộ dân.

Không chỉ tại phường Điện Biên Phủ, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Mường Phăng được triển khai với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và sự chia sẻ của người dân. Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có quy mô sử dụng đất dự kiến trên 35ha, tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, thuộc địa bàn xã Mường Phăng và Pu Nhi. Riêng tại Mường Phăng, dự án liên quan đến 190 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức, với diện tích thu hồi 29,43ha. Trong số diện tích phải thu hồi có đất ở, đất chuyên trồng lúa nước, đất sản xuất, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản và một phần đất giao thông, thủy lợi.

Tại bản Che Căn, gia đình anh Cà Văn Hương có hơn 7.000m2 đất trồng lúa nước và nuôi thủy sản thuộc diện thu hồi. Với gia đình, diện tích ấy có ý nghĩa lớn về kinh tế. Tuy nhiên, trước chủ trương phát triển dự án, gia đình anh đồng thuận bàn giao đất. “Mong làm sao thu hồi đất, Nhà nước xem xét để sớm ổn định đời sống cho gia đình”- anh Cà Văn Hương chia sẻ.

Gia đình bà Lò Thị Inh là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của bản Che Căn. Dồn hết vốn liếng, vay mượn thêm để xây lại ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng công trình mới chỉ hoàn thành phần móng thì dự án triển khai, trên 300m2 đất của gia đình nằm trong diện thu hồi. Không thể tiếp tục làm nhà, gia đình phải dựng lán tạm để ở. Trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà vẫn đồng thuận bàn giao đất, mong dự án sớm được triển khai và gia đình được quan tâm, ổn định cuộc sống sau thu hồi đất.

Tại xã Mường Phăng, cán bộ xã trực tiếp xuống bản, đến từng gia đình gặp gỡ, giải thích và tháo gỡ những vấn đề liên quan đến đất đai, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ. Đây là cách làm được địa phương xác định nhằm hạn chế những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Ông Phan Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Phăng chia sẻ: Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý dự án và UBND xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Với các trường hợp vướng mắc, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng rà soát từng đối tượng, thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng không đơn thuần là câu chuyện về con số diện tích đất phải thu hồi hay số tiền bồi thường. Đó còn là quá trình tạo dựng sự đồng thuận giữa người dân, chính quyền và chủ đầu tư. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, được thông tin đầy đủ và có cơ hội trao đổi trực tiếp về những vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, khoảng cách giữa chủ trương và thực tế triển khai được rút ngắn. Sự đồng thuận khi ấy trở thành nguồn lực quan trọng để dự án triển khai, đi vào thực tế.