Chính quyền nói gì về loạt trạm cân tự phát mọc lên ở Vân Hòa?

Trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua hình thành nhiều trạm cân nông – lâm sản của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã tổ chức vận hành để thu mua, thực hiện dịch vụ cân kiểm sắn mì, cây keo. Trong số đó có không ít trạm cân tự phát, chưa có đủ thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, dẫn đến phát sinh, vướng vấp nhiều vấn đề cần phải được kiểm tra, xử lý nghiêm minh.

Trạm cân của Công ty TNHH Bảo Hân Châu bên đường tỉnh lộ 643 nhếch nhác bùn đất với nhiều vết xe tải ra vào đã được tổ kiểm tra của xã Vân Hòa xác định chưa thực hiện thủ tục đấu nối giao thông. Ảnh: Hữu Toàn

Sau khi tìm hiểu thực tế từ phản ánh của người dân địa phương, phóng viên Báo CAND đã đề nghị UBND xã Vân Hòa cung cấp thông tin liên quan. 10 ngày sau đó, cụ thể vào sáng 20/10, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, Phòng Kinh tế của xã còn đang... rà soát (?). Trong khi theo ghi nhận của chúng tôi, trên địa bàn xã Vân Hòa có hơn 10 trạm cân, trong đó có nhiều trạm thiếu thủ tục pháp lý mà vẫn tổ chức vận hành rất bình thường.

Trạm cân của ông Mai Văn Nghi được ghi nhận trong biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra xã Vân Hòa thiếu nhiều thủ tục pháp lý, trong đó có chưa thực hiện đấu nối giao thông. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi đề cập đến cuộc kiểm tra cách đây hơn 4 tháng, ông Phạm Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cung cấp thông tin kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các trạm cân do ông trực tiếp đảm nhiệm chức trách tổ trưởng.

Tại Báo cáo số 01/BC-TKT ngày 16/6/2026 và các biên bản có liên quan do Tổ kiểm tra của xã Vân Hòa xác lập, từ ngày 28/5 đến 9/6/2026, trên địa bàn xã này có 8 cơ sở lắp đặt trạm cân nông – lâm sản của 6 doanh nghiệp và 2 hộ kinh doanh. Hồ sơ pháp lý của các trạm cân còn nhiều thiếu sót như chưa đăng ký môi trường, khai thác nước ngầm, chưa hoàn tất thủ tục phòng cháy - chữa cháy (PCCC)…

Điều đáng nói là trong số đó có 2 trạm của Công ty TNHH Bảo Hân Châu, Công ty TNHH Thái Bảo Nam và 3 hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hải, Mai Văn Nghi, Trần Quốc An chưa được cơ quan chức năng thẩm quyền cho phép đấu nối giao thông với các tỉnh lộ 643, tỉnh lộ 650 và quốc lộ 19C theo quy định pháp luật. Thế nhưng có nơi xe ô tô tải vận chuyển nông – lâm sản vẫn ra vào trạm cân, gây rơi vãi bùn đất trên mặt đường lộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường tỉnh lộ 650 qua địa phận thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa sáng 20/10/2026 nhếch nhác bùn đất do xe tải vận chuyển cây keo ra vào trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam nằm ở vị trí bên dưới chân dốc có vòng cua. Ảnh: Hữu Toàn.

Trong biên bản kiểm tra chiều 28/5/2026, chủ nhân hai trạm cân lắp đặt tại thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa là ông Nguyễn Công Danh, đại diện Công ty TNHH Bảo Hân Châu và hộ kinh doanh Mai Văn Nghi đều thừa nhận chưa thực hiện thủ tục pháp lý đấu nối giao thông với đường tỉnh lộ 643, chưa đăng ký môi trường, khai thác nước ngầm, chưa hoàn tất thủ tục PCCC nhưng đã tổ chức vận hành.

Tương tự, trạm cân lắp đặt tại thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa của Công ty TNHH Thái Bảo Nam do ông Hà Hoàng Bảo Ý làm giám đốc cũng chưa thực hiện thủ tục pháp lý đấu nối giao thông với đường tỉnh lộ 650, chưa đăng ký môi trường, chưa hoàn tất thủ tục PCCC…

Xe cơ giới chuyên dụng đang bốc xếp keo bên trong trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam sáng 20/10/2026. Ảnh: Hữu Toàn.

Sau cuộc kiểm tra nêu trên, tổ kiểm tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND xã Vân Hòa ban hành thông báo yêu cầu 5 trong số 8 cơ sở dừng hoạt động trạm cân nông – lâm sản cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật. Thế nhưng thực tế chỉ có 2 trạm cân của ông Trần Quốc An, Nguyễn Thanh Hải “đóng cửa”, 3 trạm cân còn lại vẫn vận hành cho đến nay.

Ông Phạm Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, trong tuần này chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra đột xuất các trạm cân trên địa bàn xã, cơ sở nào chưa hoàn thành thủ tục pháp lý sẽ lập biên bản, đình chỉ hoạt động; trường hợp không chấp hành sẽ có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, ngoài 8 trạm cân mà tổ công tác của xã Vân Hòa đã lập biên bản kiểm tra từ ngày 28/5 đến 9/6/2026, trên địa bàn xã này phát sinh thêm trạm cân mới. Trong đó có trường hợp vừa được UBND xã Vân Hòa chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích tại văn bản ngày 17/9/2026 và đã tổ chức vận hành, nhưng cần kiểm tra các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Một trạm cân vừa được UBND xã Vân Hòa chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích vào ngày 17/9/2026 đã tổ chức vận hành. Ảnh: Hữu Toàn.

Người dân địa phương cho rằng, để có được một trạm cân nông – lâm sản phải cần nhiều ngày huy động nhân lực, phương tiện cơ giới san ủi mặt bằng, vận chuyển, cẩu kéo, lắp đặt thiết bị. Những trạm cân tự phát đều được xây lắp công khai, lẽ nào chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý… mà để các trạm cân hình thành, ngang nhiên đấu nối giao thông trái phép, tổ chức vận hành một thời gian mới tiến hành kiểm tra rồi “thả nổi” hơn 4 tháng qua, mà không có biện pháp kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật?