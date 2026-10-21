Chính quyền Mỹ thu hồi kỷ lục hơn 300.000 thị thực của người nước ngoài

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trên mạng xã hội X rằng tốc độ và quy mô thu hồi thị thực hiện nay đã vượt qua mọi chính quyền trong lịch sử Mỹ. Ông Pigott nhấn mạnh: “Với hơn 300.000 lượt thu hồi, chính quyền ông Trump đã thu hồi nhiều thị thực hơn với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thêm: “Hãy để thông điệp này thật rõ ràng: chúng tôi hoàn toàn không khoan nhượng đối với người nước ngoài đang ở Mỹ bằng thị thực nhưng vi phạm pháp luật, thực hiện hành vi gian lận hoặc làm suy yếu an ninh quốc gia của chúng tôi”.

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Số liệu mới công bố cho thấy sự gia tăng tốc độ thu hồi thị thực trong những tuần gần đây. Trước đó, trong báo cáo cập nhật ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ từng ghi nhận con số này ở mức hơn 175.000 thị thực tính từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, trong khi vào tháng 1/2025 chỉ dừng ở mức khoảng 100.000 lượt.

Theo các báo cáo chi tiết, trong số hơn 300.000 thị thực bị hủy bỏ, có ít nhất 4.000 trường hợp liên quan đến những cá nhân tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động “du lịch sinh con”. Ngoài ra, hơn 6.000 thị thực du học sinh bị thu hồi do liên quan đến hành vi phạm tội nghiêm trọng như hành hung, trộm cắp hoặc có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Thống kê trong năm 2025 chỉ ra rằng các tội danh hình sự chiếm tỷ trọng đáng kể trong số các vụ thu hồi, với 25% số trường hợp liên quan đến hành hung, 22% do vi phạm lái xe khi say rượu, 7% do trộm cắp và 7% do lạm dụng hoặc phân phối chất cấm.

Bên cạnh việc hủy bỏ thị thực đối với những người vi phạm pháp luật, chính quyền Mỹ còn triển khai nhiều biện pháp siết chặt quy trình nhập cư hợp pháp và tăng cường kiểm tra an ninh đối với công dân nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt cơ chế kiểm duyệt mạng xã hội nghiêm ngặt đối với những người nộp đơn xin thị thực du học, bắt buộc họ phải công khai các tài khoản mạng xã hội để phục vụ công tác thẩm định.

Chính quyền Mỹ cũng tạm dừng xử lý thị thực đối với 75 quốc gia có rủi ro cao, áp đặt tiền ký quỹ lên tới 15.000 USD đối với người nộp đơn đến từ một số quốc gia.