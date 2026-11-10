Chính quyền luôn đồng hành, nỗ lực vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn bám sát quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ với thành phố; chủ động nghiên cứu kỹ quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Tổng hợp Khánh Hưng tại buổi đối thoại, hồ sơ xin hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất suốt thời gian thực hiện dự án đối với Trường Phổ thông nhiều cấp học Quảng Đông chậm được giải quyết. Doanh nghiệp cho biết chưa nhận được kết luận chính thức về việc dự án có đáp ứng điều kiện miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục hay không, đồng thời chưa được hướng dẫn rõ về chính sách pháp luật áp dụng đối với hồ sơ đã nộp trước thời điểm Nghị định số 103/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thì đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ sở tính giá và thời gian cho thuê đất đối với diện tích 135.092,23m2 được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho thuê tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 (đợt 3). Ngoài ra, đơn vị đề nghị sớm giải quyết việc trả lại một phần diện tích thuê đất đợt 3.

Trong khi đó, Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hội An Wood phản ánh hồ sơ đầu tư nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Thanh Hà chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và hoạt động sản xuất. Công ty mong UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trước khi hoạt động. Đại diện Công ty CP Đạt Phương Hội An cho biết đang gặp vướng mắc trong việc xác định khoản tiền phân bổ từ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án Khu đô thị Cồn Tiến vào dự án Nhà ở xã hội tại khu đô thị này. Việc chưa xác định được giá trị và phương án phân bổ khoản mục chi phí nói trên khiến công ty chưa thể hoàn thiện thủ tục công bố giá bán nhà ở dự kiến của dự án.