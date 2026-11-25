Người dân xã Mường Lát đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Khánh Hòa

Ghi nhận từ phía người dân

Đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tĩnh Gia, điều mà ông Phạm Tiến Sỹ, ở tổ dân phố Trung Chính cảm nhận rõ nhất là thời gian chờ đợi được rút ngắn, cán bộ hướng dẫn cởi mở, niềm nở hơn. “Ngày xưa đi làm thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian, bây giờ thì nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Sỹ nhận xét.

Với người dân, những thay đổi trong tổ chức bộ máy hay phân cấp thẩm quyền có thể khó nhận biết ngay. Nhưng một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một vướng mắc được hướng dẫn rõ ràng lại là những điều họ trực tiếp cảm nhận. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cấp xã khi được giao thêm nhiệm vụ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nếu tại phường Tĩnh Gia, sự thuận tiện được ghi nhận qua thời gian và thái độ phục vụ, thì ở xã miền núi Mường Lát, việc đưa dịch vụ công đến tận thôn, bản lại mang ý nghĩa thiết thực. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nhiều người ở xa trung tâm xã khiến việc đi lại để giải quyết giấy tờ gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, chính quyền xã Mường Lát đã cử cán bộ xuống cơ sở, tổ chức dịch vụ công lưu động để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Trịnh Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Mường Lát cho biết, việc đưa cán bộ trực tiếp đến địa bàn dân cư nhằm giúp bà con giải quyết công việc thuận tiện hơn, không phải đi lại nhiều lần.

Cách làm này được bà Hà Thị Thân, người dân xã Mường Lát đón nhận: “Nhà tôi ở xa trung tâm xã, được cán bộ xuống tận thôn hướng dẫn rất là thuận tiện, đỡ phải đi lại vất vả, nhất là người lớn tuổi”.

Hai địa bàn với những điều kiện khác nhau, nhưng cùng cho thấy sự chuyển biến trong cách phục vụ. Ở nơi có điều kiện đi lại thuận lợi, yêu cầu là rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Còn tại vùng miền núi, chính quyền phải chủ động khắc phục trở ngại về khoảng cách để người dân tiếp cận được dịch vụ công. Điểm chung không nằm ở một cách làm cụ thể, mà ở việc tổ chức hoạt động của chính quyền xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

Phân cấp thẩm quyền phải đi cùng trách nhiệm

Từ ngày 1/7/2025, Thanh Hóa vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với 166 xã, phường, được tổ chức lại từ 547 đơn vị hành chính cấp xã trước đây. Cấp xã trực tiếp đảm nhận khoảng 1.060 nhiệm vụ. Bộ máy được tinh gọn hơn, song khối lượng công việc và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng lớn hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát hỗ trợ người dân thao tác, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ đầu năm đến ngày 16/11/2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,4 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,5%, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,4%. Toàn tỉnh đã phân cấp, ủy quyền 747 thủ tục hành chính và chuẩn hóa hơn 3.200 quy trình, với mức tiết kiệm chi phí tuân thủ ước tính gần 925 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp.

Những con số phản ánh quy mô và kết quả bước đầu của quá trình cải cách. Tuy nhiên, khi thẩm quyền được chuyển về cấp xã, vấn đề không chỉ là địa phương được giải quyết thêm bao nhiêu công việc, mà còn là tổ chức thực hiện thế nào để tránh chậm trễ, ách tắc và đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú cho biết: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân công theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, địa bàn và chịu trách nhiệm xuyên suốt đối với công việc ở cơ sở. Những vướng mắc phát sinh phải được kịp thời báo cáo để giải quyết. Theo Bí thư Đảng ủy phường Tĩnh Gia, cách làm này đã góp phần giúp việc giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Thực tiễn cho thấy, phân cấp chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực thực thi và trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ. Cùng với việc hoàn thiện quy trình, ứng dụng công nghệ, chính quyền cơ sở còn phải bảo đảm công việc có người phụ trách, vướng mắc có nơi tiếp nhận và được xử lý kịp thời.

Đặc biệt, trong điều kiện Thanh Hóa có 74 xã miền núi, với hơn 710 nghìn người là đồng bào dân tộc thiểu số, chất lượng phục vụ không thể chỉ được đánh giá qua tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân ở những địa bàn khó khăn cũng cần được quan tâm đúng mức.

“Gần dân” vì thế không chỉ là khoảng cách từ nhà dân đến trụ sở xã, mà còn là khoảng cách từ yêu cầu của người dân đến hành động của chính quyền. Khi thẩm quyền được chuyển giao cùng với năng lực giải quyết công việc và trách nhiệm phục vụ, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp mới được thể hiện bằng những kết quả thiết thực, được người dân ghi nhận và tin tưởng.