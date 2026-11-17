Thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới, thành phố đang tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển trong giai đoạn mới.

Nhận diện khó khăn, tập trung tháo gỡ

Người dân, doanh nghiệp thấy hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh, địa điểm phường Kinh Bắc. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Bắc Ninh đã rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương đánh giá, những điểm nghẽn chủ yếu là tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ, cơ sở vật chất chưa đồng bộ và điều kiện thực thi chưa tương xứng với thẩm quyền, nhiệm vụ được chuyển giao cho cấp cơ sở.

Thực tiễn tại xã Sơn Hải cho thấy những khó khăn về điều kiện địa bàn và cơ sở vật chất. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hải cho biết, sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 102 km², dân số 9.601 người, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn đồi núi, giao thông cách trở, hai trụ sở Đảng ủy và UBND xã cách nhau 14,6 km gây khó khăn cho công tác điều hành, phối hợp. Xã còn thiếu 18 biên chế, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm 2-3 lĩnh vực; trang thiết bị cũ, hạ tầng viễn thông tại một số thôn vùng xa chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ trên môi trường số.

Trong khi đó, tại xã Mỹ Thái, áp lực chủ yếu đến từ khối lượng công việc lớn và yêu cầu phối hợp chuyên môn. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chức cho biết, Phòng Văn hóa - Xã hội đảm nhiệm khoảng 55 nhiệm vụ, Phòng Kinh tế gần 45 nhiệm vụ, Văn phòng HĐND và UBND xã khoảng 25 nhiệm vụ. Mỗi phòng còn phải phối hợp với 6-7 sở, ngành cấp tỉnh, trong khi nhân lực mỏng, một số vị trí chưa phù hợp chuyên môn đào tạo, gây áp lực cho công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.

Theo Sở Nội vụ Bắc Ninh, tính đến tháng 11/2025, toàn tỉnh có 3.862 cán bộ, công chức cấp xã, còn thiếu 356 người so với định mức; nhân lực thiếu tập trung ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai, tài chính. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn thiếu phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện công nghệ; kinh phí hoạt động và điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Trước những khó khăn phát sinh, Bắc Ninh triển khai các giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Thành phố thành lập 9 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách 11 xã, phường, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, nắm bắt tình hình và tổng hợp khó khăn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Lãnh đạo thành phố chủ động làm việc với các địa phương, kịp thời cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nội vụ điều động 84 công chức, viên chức, trong đó 42 người từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về cấp xã và 42 người từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu. Đồng thời, Sở biệt phái 60 công chức, viên chức có chuyên môn về xây dựng, đất đai, tài chính từ các sở, ngành cấp tỉnh về cơ sở, bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực còn thiếu và đòi hỏi chuyên môn sâu.

Thành phố cũng tổ chức 51 lớp bồi dưỡng, tập huấn ngoài kế hoạch cho cán bộ cấp xã, theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, gồm 25 lớp bồi dưỡng công chức mới, 10 lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ và các lớp về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, vị trí việc làm, hoạt động của HĐND cấp xã; đồng thời, phân bổ gần 160 tỷ đồng để các xã, phường mua sắm thiết bị, sửa chữa trụ sở, đáp ứng yêu cầu hoạt động sau sáp nhập.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) ban hành kết luận thí điểm phân cấp cho đảng ủy xã, phường chủ động điều chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu trong tổng biên chế được giao. Cơ chế này giúp địa phương linh hoạt hơn trong bố trí, sử dụng nhân lực, phát huy quyền chủ động của cấp cơ sở, đồng thời bảo đảm đội ngũ cán bộ được phân công phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi hơn tại xã Hiệp Hòa. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Đánh giá về kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho rằng, bộ máy chính quyền các cấp cơ bản đã đi vào ổn định, hoạt động thông suốt. Việc giảm cấp trung gian giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính trực tiếp trong chỉ đạo, điều hành; phân cấp, phân quyền rõ hơn tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động giải quyết công việc, phát huy vai trò và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực tiễn vận hành cho thấy, chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước thích ứng, bảo đảm tính liên tục trong quản lý, điều hành, tạo điều kiện để thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực. Năm 2025, GRDP của Bắc Ninh tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 11,81%, xếp thứ 4 cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,44%; tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt trên 19,7 tỷ USD; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 205 tỷ USD, đứng đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm. Đặc biệt, ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp ngày 1/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Đây cũng là định hướng để Bắc Ninh cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

Trước hết, thành phố chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, xác định phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; yêu cầu người đứng đầu thực hiện “3 hơn”: quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn; xây dựng hình ảnh cán bộ với tinh thần “5 tự”: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào về quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Qua đó, trách nhiệm cá nhân được đề cao, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, gắn nhiệm vụ được giao với kết quả cụ thể.

Cùng với đó, thành phố tăng cường nắm tình hình, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Hằng quý, Thường trực Thành ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường. Từ ngày 12-30/8, thành phố tổ chức đợt cao điểm tiếp nhận, giải quyết vướng mắc thông qua phần mềm đường dây nóng của Bí thư Thành ủy. Mỗi Bí thư Đảng ủy xã, phường lựa chọn 1-3 điểm nghẽn thuộc thẩm quyền cấp thành phố, phản ánh theo tinh thần “mỗi điểm nghẽn - một địa chỉ trách nhiệm - một kiến nghị”.

Về lâu dài, thành phố tập trung hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031. Các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy trình 8 bước, thống nhất 9 biểu nghiệp vụ. Thành phố thành lập 7 tổ hướng dẫn, thẩm định; đến ngày 11/11, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành rà soát, gửi kết quả về Sở Nội vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc bố trí cán bộ sau hợp nhất, khắc phục tình trạng không phù hợp chuyên môn, vị trí việc làm. Đối với 49 xã, phường loại I, thành phố tổ chức lại Phòng Kinh tế thành Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế, đồng thời bổ sung một Phó Chủ tịch UBND. Các điều chỉnh nhằm bảo đảm tổ chức, nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Cùng với kiện toàn đội ngũ, thành phố tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó chú trọng xây dựng các đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu, phù hợp với định hướng phát triển. Ngày 3/11, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã gồm 25 thành viên, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái làm Trưởng ban. Đây là bước triển khai nhằm tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp bảo đảm khoa học, thận trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

Hơn một năm vận hành là chặng đường đầu tiên để Bắc Ninh định hình phương thức quản trị mới; những kết quả bước đầu tạo nền tảng quan trọng, song cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục đổi mới không dừng lại. Thước đo hiệu quả của mô hình trong giai đoạn tới sẽ là khả năng giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.