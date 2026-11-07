Chính quyền địa phương báo cáo nhanh vụ nam học sinh lớp 8 ở Cà Mau chặn đường đánh bạn

Chiều 7.11, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các ngành chức năng xung quanh vụ việc nam học sinh lớp 8C, Trường THCS phân hiệu Tân Thành bị bạn hành hung gây xôn xao dư luận.

Em C.H.G.H., học sinh lớp 8C, Trường THCS phân hiệu Tân Thành, tỉnh Cà Mau đánh bạn vì bị nói "không viết bài, chép bài của bạn". Ảnh: Cắt từ video

Cụ thể, nam học sinh bị hành hung là em H.Đ.Kh. (14 tuổi), học sinh lớp 8C, Trường THCS phân hiệu Tân Thành (trực thuộc Trường THCS Tân Thành), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Trong khi người hành hung bạn học là em C.H.G.H. (14 tuổi) học sinh lớp 8C, học cùng trường.

Theo đó, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 5.11, em H. có gặp em Kh. tại hẻm Cái Tràm Lớn (gần Trường THCS phân hiệu Tân Thành, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau). Lúc này, H. bực tức vì trước đó bị Kh. nói không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn…

Chính vì lý do này mà H. đã dùng chân phải đạp vào người Kh., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm Kh. đang đội; sau đó bỏ đi. Còn em Kh. bị chấn thương phần mềm, được đưa vào cơ sở y tế điều trị với các triệu chứng đau đầu, đau lưng, không có vết thương hở.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình em Kh. yêu cầu cơ quan Công an phường Tân Thành, cùng nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe em H. Ngoài ra, thống nhất sau khi Kh. xuất viện, cả hai bên gia đình sẽ đến trường để làm rõ nội dung mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có.

UBND phường Tân Thành đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Ban lãnh đạo Trường THCS Tân Thành mời hai bên gia đình và học sinh lên làm việc sau khi em Kh. xuất viện. Qua đó, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật, cũng như quy chế của ngành giáo dục.

Mặt khác, tiếp tục xác minh các học sinh liên quan (nếu có), theo dõi sát tình hình sức khỏe, tâm lý của em Kh.

Nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng và kiểm soát cảm xúc cũng như ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội của học sinh.

Đối với những học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, cần theo dõi chặt để giáo dục, hướng dẫn, không để tái diễn các vụ việc tương tự.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều video ghi lại cảnh một nam sinh học lớp 8C của Trường THCS phân hiệu Tân Thành (trực thuộc Trường THCS Tân Thành), chặn đầu xe một nam học sinh khác ở cùng trường, rồi lao vào đấm đá.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều thanh thiếu niên ở địa phương, tuy nhiên không người nào đứng ra can ngăn. Đoạn video trên đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận theo hướng bức xúc của cộng đồng dư luận.